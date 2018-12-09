Стрибали на голові: в Росії підлітки забили до смерті школяра

У російському місті Новошахтинськ Ростовської області дев’ятикласники жорстоко побили новенького.

За даними Telegram-каналу LIFE SHOT, підліток тільки четвертий день навчався в нове школі, коли на нього накинулися однолітки і почали наносити удари в обличчя і стрибати всією вагою на голову.

Школяр отримав струс мозку та черепно-мозкову травму, з-за чого тиждень пролежав у лікарні.

“Це були хлопці з паралельного класу. Сказали, що після школи зустрінемося і поговоримо на футбольному полі. Я прийшов туди, там мене чекали вони. Мене попросили зняти куртку, але я її залишив — знав, що буде бійка і подумав, що так буде м’якше падати. Я запитував у нього: “Хоч скажи за що?” Питав його постійно, він не відповідав… Я прокинувся на якійсь лавці, нічого не пам’ятав, і було холодно”, – розповів постраждалий.

Підлітки розповіли журналістам, що один з них запитав за шмот” з новенького.

“Кільком дев’ятикласникам не сподобалася одяг хлопчика, який провчився 4 дні в нашій школі. Вони покликали його на стадіон і стали бити. Не думала, що в моїй школі може статися подібне”, – уточнили школярі.

Поліція за цим фактом розпочала перевірку, вирішується питання про порушення кримінальної справи. Примітно, що підлітки забили хлопця до смерті і залишили його лежати на вулиці. А швидку викликали очевидці.

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