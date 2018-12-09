Бездомний знайшов пакет з 17 тисячами доларів і віддав їх благодійної організації

32-річний безпритульний Кевін Бут з міста Самнер (штат Вашингтон) знайшов пакет, в якому лежали 17 тисяч доларів готівкою, пише Washington Post. Чоловік узяв собі тільки 20 доларів, а решту передав співробітникам харчового банку — благодійної організації, біля дверей якої він знайшов пакет

Влітку 2018 року Бут прийшов до харчового банку і знайшов коричневий паперовий пакет. Бут зазирнув оскільки вирішив, що там можуть бути залишки їжі, яку благодійна організація роздає потребуючим. Виявивши велику суму грошей, він дочекався волонтерів банку і передав їм майже всі, залишивши собі лише одну 20-доларову купюру, щоб «дізнатися, чи справжня вона».

Що ще відомо:

Пакет передали в поліцію. Згідно із законами штату, там він пролежав 90 днів в очікуванні господаря, який так і не з’явився. Поліцейські передали гроші харчового банку, які витратять на пересувний холодильник і морозильну камеру.

Кевін Бут, в свою чергу, отримав від поліції почесну грамоту, а від благодійної організації подарункові карти різних магазинів. У харчовому банку вирішили не давати гроші, якими Бут міг би розпорядитися нерозумно. Йому також запропонували житло, але чоловік вирішив залишитися у своєму наметі в лісі.