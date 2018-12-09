По всій країні співробітники військкомату прямо з вулиці забирають хлопців, якщо пручаються — звуть поліцію

У Рівному співробітники військкомату зупинили посеред вулиці молодої людини і намагалися відвезти його до військкомату. Конфлікт закінчився викликом поліції. Це далеко не єдиний випадок поповнення рядів строкової служби в ЗСУ.

На сторінці «Типове Рівне» у суботу був опублікований ролик, який прислали анонімно. На ньому видно, як люди у військовій формі з матами забороняють знімати на відео їх особи, обґрунтовуючи це неіснуючими законами.

Телеканал UA Рівне підтвердив справжність цього відео та поспілкувався зі сторонами конфлікту — автором відео, поліцією, військовими і адвокатом.

Як виявилося, співробітники військкомату намагалися затримати хлопця не призовного віку і доставити його до військкомату.

«Йшов на роботу, вийшов з дому, йду по тротуару в навушниках до мене під’їхала машина «хюндай» і вийшов чоловік у формі і каже — чому ви не звертаєте на нас увагу, кажу — я вас не почув. Вони кажуть, присядьте до нас, ви повинні проїхати з нами у військовий комісаріат. Я питаю — на якій підставі? Вони пояснюють, що якась операція з розшуку осіб, які ухиляються від армії, від військової служби», — пояснює Влад.

«Я пояснив, що я не призовного віку, вони мені кажуть, що все одно треба проїхати. Вони не пред’явили жодних посвідчень, хамили, викликали поліцію на тій підставі, що я не хочу з ними їхати. Я теж викликав поліцію в свою чергу. У них не було моїх даних, вони не знали, хто я, що я. Вони просто підходили до людей», — розповів Влад.

У той же час командир батальйону Управління патрульної поліції Лісничук Андрій розповів, що поліцію викликали представники військкомату, а також 19-річний хлопець. Всі документи у людей у військовій формі були при собі — вони дійсно співробітники військкомату. Патрульні взяли у них пояснення і з’ясували, що Влад не знаходиться в розшуку.

У свою чергу Хмельницький обласний військовий комісар Сергій Присяжнюк нагрубіянив журналістам і здивувався, що його турбують в суботу.

«Не знаю про що ви говорите. Ніяких коментарів я вам давати не буду, я взагалі не розумію, що сталося? Війна почалася? Сьогодні вихідний день», — заявив він.

Представник ОК «Захід» Анатолій Прошин підтвердив факт проведення таких заходів з відлову молодих людей для доставки у військкомат. Прошин не став відповідати на питання про те, чому був затриманий молодий чоловік, який не досяг призовного віку.

Він додав, що в Рівному прибули співробітники військкомату з Хмельницької області для посилення оперативних груп. За його словами, ці групи повістки вручають людям призовного віку.



Прошин також додав, що якщо призовники чинять опір, то військові викликають поліцію і вже в присутності їх перевіряють документи, доставляють у військкомат для уточнення даних. І потім приймають рішення, чи відпускати додому або відправляти на медичну комісію.

За словами представника командування «Захід», затримання хлопців, які не досягли призовного віку, немає нічого протизаконного.

«Масово не виконується закон, люди не прибувають у військкомати. Якщо б виконували у нас закон, такого б не було, ми вже йдемо на крайні заходи», — заявив він.

Варто відзначити хамську поведінку військових офіцерів щодо Влада. Співробітників військкомату не збентежило присутність поліції і вони продовжували хамити на адресу хлопця і нецензурно виражатися. У коментарях під відео місцеві мешканці обурені такою поведінкою офіцерів.

«Офіцери, через слово мат, ведуть себе як бидло. Я уявляю якби ввели військовий стан, щоб вони один з одним творили!», — пише Ганна Левшенюк.

«Офіцер мат перемат веде себе як бидло невихована. Людина за формою це як розуміти?!!!!! Ганьбить особа дійсно хороший військових. Якщо він веде себе так при копах і камері уявляєте що робиться там, де у нього хоч трохи влади?. А головне повне незнання законів. Що означає його знімати не можна? Не тільки можна, але і треба щоб потім відстояти свої права. Риба гниє з голови, якщо офіцер так дозволяє собі спілкуватися це дно», — пише Олексій Соломко.

«А матюкатися військовослужбовцям це теж входить в їх закони і правила при виконанні традицій своїх обов’язків???» — пише Наталія Горзов.

Дивні дії співробітників військкоматів фіксуються по всій країні

Це вже не перший випадок затримання чоловіків призовного віку на вулицях України. Раніше ми вже писали про ситуацію в Києві, коли співробітники військкоматів разом з поліцією чергують прямо біля виходів метро. Випадків неадекватної поведінки з боку військових не зафіксовано.

У той же час в регіонах представники Міноборони ведуть себе менш адекватно. Так, один з гучних випадків стався у Черкасах 4 дні тому.

Відео з конфліктом між адвокатом затриманого, поліцією, співробітники військкомату та представниками нацгвардії набрало понад 240 тисяч переглядів. За словами авторів відео, військові відмовлялися надавати документи на те, що затриманий перебуває в розшуку.

Аналогічна ситуація сталася і з киянином — його історію InfoResist розповіла його сестра.

«Брата зупинили біля метро троє чоловіків у цивільному і один співробітник поліції. Вимагали у нього документи і показали свої. Запропонували поїхати у військкомат перевірити чи не числиться він у розшуку. Він спочатку відмовився, але співробітники військкомату були непохитними з місця не зрушили. В Голосіївський військкомат поїхали простоявши годину на вулиці. Там у нього забрали паспорт і відправили на медкомісію. За ним закріпили офіцера, який контролював щоб він не втік. Сказали, що відвезуть на додаткову перевірку в поліцію і медкомісію — в підсумку відвезли в пункт збору», — розповів вона.

Паспорт відмовлялися віддавати, поки не підпише порядку. В результаті він її підписав, у понеділок поїде в пункт збору — будуть відправляти в армію

На «крайні заходи» співробітники військкоматів йдуть з-за невиконання планів по заклику, який закінчиться 31 грудня.

Адекватність заходів у нинішніх умовах

Безумовно, кожен громадянин повинен виконувати обов’язок перед країною і самостійно з’явитися у військкомат за досягнення призовного віку. Багато хто цього не роблять. Перед військкоматами стоять плани з виконання призову і кожен воєнком на свій лад його намагається виконати.

Але чи варто вдаватися до таких крайніх заходів саме сьогодні?

26 листопада в країні запроваджено воєнний стан у 10 областях України. Коментуючи рішення РНБО президент Петро Порошенко заявив, що мобілізації при цьому не буде.

У той же час начальник Генерального штабу Віктор Муженко рапортує про те, що після оголошення військового стану резервісти шикуються в черги. Цю ж інформацію підтверджує і міністр оборони Степан Полторак:

«В окремих військкоматах чисельність перевищує в півтора рази, в інших – у два, а є військкомати, де в три рази приходить більше людей, ніж потрібно «, – зазначив міністр.

На тлі цих заяв з подивом можна сприймати дії співробітників військкомату. Адже прості перехожі не можуть знати, кого затримують, — будь-то студента, який не хоче служити, чи почалася в країні мобілізація. Ясності цій ситуації не додає і те, що далеко не всі жителі чули заяви військових начальників про те, що мобілізація не проводиться.

Ситуацію нагнітають і чутки з фейками, поширювані Росією, яка оперативно користується можливістю внести розкол у суспільство.

Виходить, що, вдавшись до крайніх заходів, Міноборони своїми ж руками втілює в життя страшилки з російської пропаганди — «Зняли з поїзда в Нацгвардію».