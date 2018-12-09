У Вірменії стартували парламентські вибори

Ці вибори є першими позачерговими в історії незалежної Вірменії.



О 08:00 по всій республіці відкрилися всі 2010 виборчих дільниць. Голосування завершиться о 20:00.

Загальне число тих, хто має право голосувати, становить 2 573 779.

На 1500 виборчих дільницях встановлені відеокамери, які дозволять стежити за ходом голосування і подальшим підрахунком голосів в режимі реального часу.

ЦВК Вірменії для участі у виборах зареєструвала 11 політичних партій та блоків: Республіканська партія Вірменії, соціал-демократична партія Вирішення громадянина, АРФ Дашнакцутюн, блок Мій крок, партія Освічена Вірменія, партія Християнсько-народне відродження, партія Національний прогрес, блок партій Ми, партія “Орінац Еркір, всеармянская партія Сасна црер, партія “Процвітаюча Вірменія”.

Як повідомлялося, 1 листопада парламент Вірменії був розпущений після того, як депутати Національного зборів вдруге не обрали Пашиняна прем’єром країни.

Нагадаємо, 16 жовтня прем’єр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про свою відставку з поста прем’єр-міністра. Перший етап виборів відбувся 24 жовтня. Тоді Пашинян, який є єдиним кандидатом, не був обраний.