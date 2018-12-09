Загвинчування гайок: осінньо-зимовий сезон

Влада спішно змінюють маски, в яких виходять до народу. Зараз вони зображують гонителя, який карає всіх і за все.

Наша громадська життя — це театр, в якому спектаклі змінюються, але постановниками і головними виконавцями залишаються начальники всіх рівнів. Громадянам же відведені ролі не тільки глядачів, але і жертв, оскільки актори відчувають себе вільніше, а настрій у них явно погіршується.

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Вже майже забувся антикорупційний серіал, в якому губернаторів та інших чинів шумно тягли на розправу, а на екранах крупним планом показували вилучені у них скарби. У цьому році на сцені зовсім інші п’єси.

Все літо йшов реформаторсько-пенсійний спектакль, в якому двигуном сюжету була боротьба хорошого з відмінним — скупих міністрів і щедрого глави держави. І хоча видовище мало, з точки зору сценаристів, щасливий кінець — переміг Путін, і реформаторський план збагатився кількома поблажками, — публіка чомусь залишилася незадоволеною.

Малоудачным був і вереснево-жовтневий спектакль, що почався з зіпсованого виборцями єдиного дня голосування і увінчаний сольними виступами різнокаліберних чиновників, які по черзі виходили зубоскалити над народом. Це теж наштовхнулося на нерозуміння глядачів. Шоу не врятувало навіть дотепність самої яскравої його учасниці Ольги Глацких, повернулася, нарешті, з відпустки і оголосила, що добровільно з посади не піде, оскільки «совість не дозволяє». От не цінують простоту і відвертість.

Роздратування театральній адміністрації абсолютно зрозуміло. І немає нічого дивного в новітніх сценах, поставлених у листопаді—грудні, педагогічна завдання яких — показати публіці її місце, а також роз’яснити їй, що гайки можуть бути завинчены з будь-якого приводу.

Сюжети можна розділити на смішні, трагикомичные і драматичні.

Почнемо з перших. Історія з британським громадянством телеагитатора Брилева саме така. Нічого сумного в тому, що він за сумісництвом британець, по-моєму, немає. Невіра наших агітаторів у власну пропаганду — теж річ відома. Претензії по службі були малоймовірні, оскільки він — важливий чин, і йому дозволено те, що заборонено іншим. По-справжньому веселий в цій історії тільки її фінал: Брильов, як ні в чому не бувало интервьюирующий прем’єра Медведєва. Втім, навіть цей сильний режисерський хід не зміг перетворити порожній телевізійне захід у щось осмислене.

За розрядом більш або менш смішного проходить і голосування за нові імена аеропортів, затіяне понад, а потім понад ж переправленное і перетворене в дискусію про філософію і особистих якостях Іммануїла Канта. Зауважу тільки, що півстолітньої давності китайська кампанія «критики Лин Бяо і Конфуція» була поставлена незрівнянно краще і масштабніше.

До категорії курйозного примикає також оновлення складу РПЛ та керівних органів ОНФ — структур, які викликають, щоб до них прислухатися, тільки коли вже прийняті рішення збігаються з їхніми порадами. Правда, наша громадськість поставилася до цього дрібниці якось занадто серйозно і затіяла спір, може гідний чоловік піти служити режимові і залишитися при цьому гідним. Саму цікаву рекомендацію виклав один досить відомий чоловік, якого з ввічливості не назву: нехай, мовляв, гідна людина окремо обчислить шкоду від свого приєднання до режиму і окремо користь, а потім вже діє в залежності від того, позитивною або негативною виявиться сума. Яку саме техніку треба використовувати для цієї бухгалтерської процедури, зазначено не було.

Інші новинки сезону набагато менш смішні.

Трагікомічним є переслідування Олександра Сокурова і його фонду, розпочате за зразком справи Кирила Серебреннікова та його колег, а потім припинене сигналом з самого верху. Спеціального інтересу заслуговує прохання петербурзького градоначальника «перевірити даний факт на предмет наявності провокаційних дій проти знаменитого режисера і драматурга». Безкарність брехливих донощиків та осіб, відповідальних за неправосудні вироки, є у нас залізним правилом, не знає винятків. Машина покарань просто не зможе працювати, якщо вони там стануть думати, що чим-то ризикують. Радий буду помилитися, але сумніваюся, що буде створено реальний прецедент.

Тому що на сьогодні усвідомленим прецедентом є вирок до тривалого арешту 77-річного Лева Пономарьова за давній перепост призову до несогласованному мирного мітингу в підтримку фігурантів справ «Мережі» і «Нового величі».

Сподіваюся, його все-таки звільнять достроково, але сигнал-то вже послано. Гайки закручуються ще сильніше. Публічні протести проти всього, що влада приймають всерйоз, будуть припинятися і каратися, від кого б вони не виходили.

Навіть лояльнейшей КПРФ тільки що під безглуздим приводом заборонили мітинг в Южно-Сахалінську проти гіпотетичної віддачі японцям двох островів Курильської гряди. Ніякого рішення щодо островів ще немає, і не факт, що воно буде, але спроби хоча б лагідно писнути з цього делікатного приводу заблоковані заздалегідь.

У тому ж ряду боротьба з реперами та іншими музикантами. На цьому фронті кожен день новини. Ось, скажімо, свіже опис техніки зриву клубного концерту у Воронежі групи IC3PEAK. Якщо група небажана, то заздалегідь зрозуміло, що привід перешкодити їй виступити знайдуть напевно — ну, наприклад, без усяких перевірок виявивши неполадки в клубному буфеті. У цього заборонного балагану є і комічна сторона, але не у кожного такі багаті запаси гумору.

І вже повністю позбавлена комізму підготовка до показового процесу над українськими моряками, захопленими в Керченській протоці. Не треба бути українофілом, щоб розуміти, що військовослужбовці, які виконували наказ, одягнені у форму і йшли під прапором своєї країни — це військовополонені, а полонених не садять в тюрму і не судять. Але ось посадили і обіцяють судити. Під арешт збираються відправити навіть сімферопольського адвоката Еміля Курбединова, який захищав командира одного з українських катерів. Закидають, зрозуміло, не це, а раптово виявлений пост п’ятирічної давності.

Сцени нинішнього осінньо-зимового сезону можна перераховувати й далі. Всі вони, несмішні і смішні, однаково абсурдні. Деякі бачать у них слабкість режиму, його повернення до позднесоветским занепадницьким практик та, відповідно, ознаку швидкого розпаду.

Не впевнений, що це так. Радянський режим розвалився із-за того, що втратив контроль не тільки над людьми, але і над економікою, фінансами і помітною частиною власної бюрократії. А те, що відбувається сьогодні, — це «всього лише» відмова від боротьби за уми. Система прямо кокетує своєї непопулярністю і не шукає не те що любові, але навіть поваги, яке ще недавно ставила так високо. Тепер — лише б боялися.