Тиск наростає

Центральний банк Росії почав розсилку рекомендаційних листів для невеликих банків, в яких пропонує готуватися до можливого відключення банківської системи від СВІФТ. Великі банки, по всій видимості, вже давно проінформовані і приймають заходи.

Вчора спецпредставник президента США Волкер назвав відключення від системи СВІФТ «ядерної опцією» і припустив, що ця міра буде введена у винятковому випадку. Тим не менш, цілком можливий варіант відключення одного-двох великих російських системоутворюючих банків як, з одного боку, приклад, з іншого — Захід оцінить перспективи повного відключення. До речі, Греф не так давно не виключив можливості, що вже на початку наступного року такого роду захід буде проведено.

Протистояння Росії і Заходу поступово входить у все більш гостру фазу. США тим часом готуються послати в Чорне море свої військові кораблі. У російському раді федерації кілька оптимістично припустили, що це все просто брязкання зброєю, однак можливості американського флоту такі, що він цілком здатний приступити до постійного чергування в акваторії Чорного моря, лише періодично проводячи ротацію кораблів, що передбачено конвенцією Монтре, що обмежує термін перебування військових кораблів держав, що не мають прямого виходу до Чорного моря.

Присутність американських кораблів на постійній основі поставить ряд складнощів перед Кремлем: по-перше, американці можуть почати супровід суден, що проходять в Азовське море, по-друге, сама присутність ВМС США буде означати контроль над Турецьким потоком. Якщо ж врахувати, що американці опосередковано здійснюють цей контроль через свою військову присутність в Сирії, то можна буде вже з більш високим ступенем достовірності починати говорити про те, що хмари над кремлівським проектом збираються. Попереду — укладення угод на поставку газу по Турецькому потоку, і загрози транзиту неминуче будуть відображені в підвищених ставках страховки, а значить — і на кінцевій ціні газу. З Північним потоком-2 сценарій аналогічний — заяву командувача Другим флотом адмірала Льюїса про можливість блокування Калінінграда в разі необхідності означає, крім усього іншого, і зростання ризиків транспортування газу по маршрутах обох Північних потоків.

Мета американців — істотно підвищити будь-які ризики на шляхах транспортування конкуруючих потоків, зробивши їх мінімально привабливими порівняно з американським газом аж до неприйнятних. Що може бути краще різко зрослих воєнних ризиків та загрози нормальним розрахунками за продукцію? В цьому плані всі дії США глибоко продумані і строго раціональні. Війна як мордобій в підворітті їх не цікавить, їм важливий конкретний економічний результат.