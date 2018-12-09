Ігор Мазепа: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант. ЧАСТИНА 1

«Такий цікавий чоловік, і досі не за гратами!» — ця приказка в повній мірі відноситься до дніпропетровському бізнесменові Вадиму Єрмолаєву. Прославився не розміром свого стану, а тими методами, якими він його збудував. «Економія» на податках і заниження митних зборів, виробництво «бодяжного» вин і коньяків з сивушними маслами, крадіжка грошей вкладників свого банку, участь в колосальних схеми по відмиванню грошей і розкрадання валютних резервів України, економічне співробітництво з окупантами, порушення міжнародних санкцій – і це далеко не повний список…

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Геннадій Васильєв: куди пропав батько прокурорської мафії?

26.12.2016

Це завдяки йому ім’я «донецьких» стільки років викликало у українських підприємців страх, а у небайдужих громадян гнів і обурення. Геннадій Васильєв перетворив українську прокуратуру, яка повинна була стояти на сторожі законності і прав, наймогутнішу, витончену і жорстоку машину рейдерських захоплень. Але його жадібність була настільки велика, що він вийшов за рамки не лише законності, але й державних кордонів – ставши чи не першим українським рейдером в Росії. Початок «добрих» справ Геннадій Андрійович Васильєв народився 3 жовтня…

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Леонід Юрушев. Таємний «спонсор» Арсенія Яценюка

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Однією з найбільш загадкових постатей в українському бізнесі є мільярдер Леонід Юрушев. За весь час його бізнес-кар’єри, він не дав пресі жодного інтерв’ю чи коментарів. Про його біографії теж ходять різні чутки, деякі кажуть, що він сидів у в’язниці, інші, що він займається відмиванням арабських грошей, треті говорять про його зв’язки з «донецькими». Поки українські ЗМІ гадають, хто він і звідки з’явився, бізнесмен продовжує «робити гроші» на різних махінаціях у будівельній та фінансовій сфері. Так хто ж такий Леонід…

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Ігор Мазепа: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант. ЧАСТИНА 1

09.12.2018

Безсмертні комедії «Ревізор» і «За двома зайцями» були написана ще в позаминулому столітті, проте досі мільйони українців продовжують жорстко помилятися, приймаючи сучасних Хлестаковых і Голохвастових за мудрих політиків або успішних бізнесменів. Серед таких «ряджених» на екранах наших телевізорів і моніторів регулярно з’являється голова компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа, дуже любить міркувати про великий економіці і давати поради космічного масштабу. Ще пару років тому красномовство приваблювало багатьох, але останнім часом Мазепі все важче пояснювати, чому його проекти закінчуються крахом, а сам він замість інвестицій в економіку захопився фінансовими пірамідами і тіньовими схемами. І все частіше виникає питання, а чи той він, за кого себе видає?

Шлях в багатії

Мазепа Ігор Олександрович народився 2 липня 1976 року в Києві, в сім’ї Олександра Миколайовича і Олени Василівною Мазепи (обидва 1947 р.), і у нього є старший брат Юрій (1971 р.). Дитинство і юність братів пройшли у Дарницькому провулку (Дніпровський район), де, згідно з відкритими базами даних, досі прописані їхні батьки. Однак ніяких подробиць про своє життя до моменту закінчення Київського національного економічного університету (колишній Нархоз) Ігор Мазепа не оприлюднив. Невже йому нічого було розповісти? Ну, хоча б про те, як в стінах цього університету, він познайомився зі своєю майбутньою першою дружиною Тетяною Зданевич. «Тоді у нього не завжди були гроші навіть в кафе зі мною піти, і все ж ми дуже любили один одного», — стверджувала вона в інтерв’ю журналістам. Тобто майбутній «енергійний та амбіційний бізнесмен», яким себе любить називати Ігор Мазепа, в студентські роки був або неймовірно бідний, або неймовірно скупий. І це був не єдиний раз, коли він притримує гроші» для Тетяни Зданевич: під час розлучення він дуже сильно постарався, щоб залишити її ні з чим (про це трохи нижче).

Втім, напади жадібності у Ігоря Мазепи чергувалися з буйствами безглуздого сорения грошима, а це є типовою рисою людей, чиє фінансове становище хаотично скаче від «голоти перекотиполем» до «тепер я став багатим» і назад. Що, знову ж, не властиво природженим бізнесменам, що ведуть свої справи планомірно і продумано.

У 1997-му, ще будучи студентом-старшокурсником, Ігор Мазепа отримав роботу в компанії «Prospect Investments». За цим гучним «американським» назвою, стояла якась доволі «каламутна» фірма з російським корінням, яка займалася скупкою ваучерів і акцій у населення. За словами самого Мазепи, офіс «Prospect Investments» розташовувався на шостому поверсі адміністративної будівлі, а перше, що він побачив там – це мішки з готівковими гривнями під охороною «мордоворотів» в бронежилетах, які готували до відправки в провінцію, скуповувати у населення акції. Ну а розповідати про те, що подібні фірми в той час буквально за копійки викуповували акції заводів у їх трудових колективів, місяцями сиділи без зарплати, напевно, не потрібно – ми всі пам’ятаємо ті «лихі часи». Тим не менше, юридично це називалося «інвестувати», а посаду Мазепи в «Prospect Investments» іменувалася як «інвестиційний банкір». Які функції при цьому він виконував, Ігор Мазепа не зізнавався, так само як і про походження тих величезних сум готівки.

У 2000-му році Ігор Мазепа раптово пішов на підвищення: йому запропонували посаду цілого генерального директора інвестиційної компанії Foyil Securities New Europe». Знову ж, за такою гучною назвою стояла чергова фірма, зажимавшаяся купівлею-продажем українських акцій і облігацій на замовлення західних інвестиційних фондів. Вона входила в схему з декількох фірм, створених американським бізнесменом (торговцем цінними паперами) синдромом доріана Фойлом – є помічником і молодшим бізнес-партнером британського олігарха (американського походження) Джона Темплтона. За даними SKELET-info, репутація самого Темплтона досить спірна: він дуже поважаємо в колах західної бізнес-еліти, особливо дотримуються неокласичних та монетаристських поглядів на економіку, але його також називали «британським Соросом» і «спекулянтом Христа ради». Свій величезний стан (яке він заповідав релігійним фондів) Темплтон зробив на спекуляції акціями, скуповуючи їх під час криз і продаючи на хвилі економічних підйомів – і те ж саме намагався зробити у Східній Європі через фірми Доріана Фойла. Ну а останній в одну з них найняв гендиректором Ігоря Мазепу.

Але як вони познайомилися, і що саме їх звело разом? Коли після кризи 1998 року вільного «бабла» у вітчизняних бізнесменів (і навіть у ОПГ) стало дуже мало, «Prospect Investments» стала активніше працювати з західними покупцями активів. Мазепа якраз займався оформлення угод з Фойлом, в ході чого здружився з ним і використовував все своє красномовство, щоб переконати його у своєму «унікальний талант». До речі, шалено смітити «легкими» грошима Ігор Мазепа навчився саме у Фойла — великого любителя автогонок і відпочинку на Багамах (де заодно зареєстровані оффоршорные фірми і фонди Фойла).

Однак їх дует був недовгим: вже 2002 році генеральний директор Foyil Securities New Europe» Ігор Мазепа був несподівано звільнений власником Фойлом без публічного оголошення причин. А його місце зайняв інший співробітник фірми Степан Маковяк – який зараз працює експертом з інвестицій в українському філіалі USAID (агентство США з міжнародного розвитку). Потім, в інтерв’ю пресі, Фойл лише коротко зауважив, що був розчарований недостатніми результатами роботи Мазепи. Журналісти зробили висновки, що це могло бути пов’язано з невдалим участю фірми «великої приватизації», влаштованої урядом Ющенка, і зокрема програшем в боротьбі за активи українських обленерго.

Але Ігор Мазепа вже увійшов у роль «директора інвестиційної компанії». А тут як раз його колишній начальник по «Prospect Investments» Михайло Левченко відкрив нову фірму «Міжрегіональна фінансова компанія» (ІК «МФІ»), і взяв його на посаду керуючого директора. Там Мазепа і пропрацював з 2002 по 2004 рік.

Два секрету Ігоря Мазепи

І ось настав жовтень 2004-го. У повітрі виразно пахло швидкої зміною влади, а значить і великим переділом власності. І ось Ігор Мазепа, наскребя по засіках 50 тисяч доларів (заощадження за 7 років роботи в інвестиційних компаніях) засновує власну фірму «Concorde Capital». Партнером і компаньйоном він взяв Джона Саггита, з яким працював у «МФІ». Їх відхід від Левченко Мазепа потім пояснював «застоєм в роботі», що повинно було читатися як небажання працювати за одну лише зарплату (хоча Левченко подарував йому невеликий пакет акцій). Але от питання, який йому так ніхто і не поставив: йшов чи Мазепа на ризик, відкриваючи свою справу, або заздалегідь знав про майбутнє разючого успіху свого «Конкорда»?

Хоча це питання так і не було поставлене, ми дамо на нього відповідь: за інформацією численних джерел SKELET-info, Ігор Мазепа створював свій «Concorde Capital» під вже готові проекти, так що він ні в чому не ризикував. Та і 50 тисяч доларів на відкриття свого «інвестиційного бізнесу» йому цілком вистачило, оскільки суть цього бізнесу істотно відрізнялася від нашого з вами уявлення про інвесторів та інвестиції. Однак найцікавішим залишається питання про особистості тих, хто, так би мовити, допоміг Ігореві Мазепі відкрити і розгорнути свій бізнес. Те, що ці загадкові персонажі були пов’язані з першим Майданом, це однозначно. За деякими даними, одним із замовників Мазепи був президент концерну «Росенергомаш», «тернопільський рейдер», Володимир Палихата. Чиї інтереси за рейдерським захопленням в Україні (львівська агрофірма «Провесінь», наприклад) представляв Андрій Портнов.

Але ось що найцікавіше ще більше: саме в період 2002-2008 р. р. Ігор Мазепа по самі вуха захопився якимись специфічними філософіями і навчаннями. У соціальних мережах можна знайти інформацію про те, що Ігор Мазепа був (або є досі) саєнтологом, тобто прихильником вчення Рона Хаббарда, і що нібито до саєнтології його привів Джон Саггит. При цьому там стверджують, що Мазепа не зовсім «правовірний» саєнтологія, а схильний до впливу якогось Ксену (злісного сверхмогучего істоти, щось на зразок Ктулху). Звичайно, прямих підтверджень членства Ігоря Мазепи в «Церкви саєнтології» (у багатьох країнах визнана як тоталітарна секта) ні, хоча не всі члени даного співтовариства публічно визнаються в цьому, як Том Круз. Але зате в ЗМІ можна прочитати й інше — що Ігор Мазепа відкрито і серйозно захоплюється онтопсихологією, про яку також є маса негативних відгуків. Коштувати помітити, що шанувальники саєнтології і онтопсихології в 2004 році дружно підтримували Віктора Ющенка і Майдан — як і маса різних сект, включаючи «Посольство Боже» Сандея Аделаджі, чиїм шаленим прихожанином був і Леонід Черновецький.

Про це захоплення Ігоря Мазепи неодноразово розповідали і співробітники його «Concorde Capital». Ні, він не намагався звернути їх у свою віру, адже ні саєнтологія, ні онтопсихологія не є прозелитскими, вони сповідують «обраність» своїх адептів, підносячи їх над іншими людьми. Але зате він фактично намагався перетворити в тоталітарну секту сам колектив своїх працівників, вимагаючи від них цілодобової віддачі і влаштовуючи їм регулярні «тренінги».

І якщо терпіння його співробітників ще компенсувалося хорошою зарплатою, то у його дружини Тетяни Зданевич воно закінчилося в 2007 році. Не дізнаючись більше свого краю змінився чоловіка, які почав нести свої специфічні філософії в сім’ю (заявляючи, що дитині після 7 років не потрібна мати), Тетяна подала на розлучення. Але не встигла: чоловік випередив її, влаштувавши односторонній шлюборозлучний процес в Новоайдарському районному суді Луганської області. Чому саме там, в абсолютно глухій провінції далекого від Києва Донбасу, було незрозуміло. Але при цьому він розлучився з нею без її згоди та її присутності, і, хоча суд залишив сина за матір’ю, він залишив її без своєї частини загального сімейного майна, хоча Тетяна Зданевич претендувала на половину його частки в «Concorde Capital». Замість цього, немов у насмішку, суд призначив її аліменти на дитину у сумі… 2075 гривень у місяць! Це було рівно 25% від офіційної зарплати Ігоря Мазепи як директора своєї фірми.

Політ ««Concorde»

При розлученні з чоловіком, Тетяна Зданевич претендувала на суму 130 мільйонів доларів – виходячи з того, що журнал «Контракти» опублікував інформацію, що компанія «Concorde Capital» в 2006 році отримала 260 мільйонів доларів загального доходу. Звичайно, нічого з цього вона не отримала, так і фінансова претензія була необґрунтованою (поділяється на дохід компаній, а вартість), але сама по собі ця інформація була цікавою. Тоді ж українська біржа «Перша фондова торговельна система» (ПТФС) опублікувала інформацію, що за підсумками 2006 року «Concorde Capital» зайняв в неї друге місце за торгами на загальну суму 936 мільйонів гривень. Тобто більше 90% своїх операцій фірма Ігоря Мазепи здійснювала тоді через ПТФС.

Більш того, повідомлялося, що ще в грудні 2004 року, тобто на третьому місяці свого існування, «Concorde Capital» став лідером торгів тільки що заробила після простою ПТФС. Хороший старт! І дуже дивний для фірми, засновник якої вклав у неї всього 50 тисяч доларів. Але тут є кілька нюансів. По-перше, «Concorde Capital» купував цінні папери (акції, облігації, зобов’язання) не на свої гроші. На чиї – він ніколи не світив, це було перше правило політики фірми. Відповідно, і ті сотні мільйонів доходу компанії теж були не її – за винятком обумовлених відсотків. По-друге, ЗМІ повідомляли, що Ігор Мазепа став власником контрольного пакету «Concorde Capital» тільки в 2006 році, після того, як свої 10% йому продав Джон Саггит. Який потім пішов працювати в іншу «інвестиційну компанію, яка займалася скупкою українських активів: «Dragon Capital», чиїм власником є відомий Томаш Фіала. І до речі, схожість напрямків діяльності та назви натякає на те, що між цими компаніями дуже багато спільного.

Але є і інша інформація: що ці 10% дісталися не Мазепі, а офшорної компанії «Mossville Enterprises Limited, власником якої є британський громадянин Філіп Ніколс. Більш того, після скандалів, що викликали більш докладне вивчення структури «Concorde Capital» в 2015 році, з’ясувалося, що його бенефіціарами є також Сара Ферклоу з Великобританії і громадянин Австралії Кеннет Дейтон, а також живе в Гонконзі Аян Хейзел, володіє своїм шматком «Concorde Capital» через кіпрський офшор «Avalia Investments Limited». Що і викликало закономірне питання: а є чи Ігор Мазепа не те що власником, а хоча б співвласником свого «Concorde Capital», або він просто найманий менеджер? Один з найбільш об’єктивних відповідей: з моменту створення компанії і до цього часу склад його власників неодноразово змінювався в залежності від ситуації, і це визначалося тим, чим вона займалася, чиї замовлення виконувала і якими сумами ворочала. При цьому деякі експерти вважали, що Ігор Мазепа вже давно є лише зіцпредседателем «Concorde Capital», тому чутки про його багатомільйонному стані перебільшені. Хоча, звичайно, бідним він теж не є, оскільки за ці роки встиг набити свої заначки «преміальними» і «гонорарами».

Сергій Варіс, для

ПРОДОВЖЕННЯ: Мазепа Ігор: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант? ЧАСТИНА 2

Ігор Мазепа: інвестиційна акула або «ряджений мільйонер», аферист і сектант. ЧАСТИНА 1 оновлено: Грудень 9, 2018 автором: creator