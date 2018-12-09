У Франції кількість заарештованих демонстрантів зросла до 1723

Тільки в Парижі були затримані 1150 осіб, з яких 619 перебувають у в’язниці.



Кількість затриманих в ході акцій протесту “жовтих жилетах” у Франції досягло 1726 осіб. Про це в неділю, 9 грудня, повідомив глава МВС країни Крістоф Кастанер.

Відзначається, що щонайменше 1220 осіб поміщені під варту. Найбільше затриманих в Парижі. Там, згідно з уточненими даними МВС, були затримані 1150 осіб, з яких 619 зараз знаходяться у в’язниці. В ході огляду у багатьох було знайдено зброю.

Більшість поміщених під варту підозрюваних у змові з метою вчинення насильства або підбурювання до вчинення злочину.

Раніше повідомлялося про 1385 затриманих під час акцій протестів у Франції.

Як повідомлялося, в Нідерландах відразу в декількох містах слідом за Францією та Бельгією також пройшли акції “жовтих жилетів”.