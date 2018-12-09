В Індії зіткнулися два авто: загинули 11 людей

Серед загиблих є двоє неповнолітніх

В індійському штаті Махараштра зіткнулися два автомобілі. Жертвами ДТП стали 11 осіб.

Крім того, в результаті аварії постраждали чотири людини. Серед загиблих є сім жінок і двоє неповнолітніх. На даний момент інших подробиць зіткнення і його причини невідомі.

Нагадаємо, нещодавно щонайменше, семеро дітей і водій шкільного автобуса загинули під час ДТП в центральному індійському штаті Мадхья-Прадеш. Зіткнення двох автобусів сталося в окрузі Сатна. Ще вісім людей отримали травми різного ступеня тяжкості.