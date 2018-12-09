У США заарештували чоловіка, який говорив дітям, що Санта-Клауса не існує

Разом з Урбанські біля церкви було ще двоє протестувальників.



У Техасі заарештували 31-річного чоловіка, який розповів дітям, що Санта-Клауса не існує.

“Арон Урбанські був заарештований за правопорушення після виклику правоохоронців церква в Клеберн, Північний штат Техас, де проходив сніданок з Сантою. Хізер Джонсон, мати чотирьох дітей молодшого віку, розповіла, як чоловік запитав у неї: “Ви дозволяєте своїм дітям вірити в фальшивого Санту? А чи знають вони, хто такий Ісус?” – пише видання.

“Коли я сказав йому, щоб він не руйнував віру в Санту і Різдво для моїх дітей, він почав кричати, що Санта не справжній, і що я неправа, коли кажу дітям зворотне”, – сказала жінка.

Разом з Урбанські біля церкви було ще двоє протестувальників.

По прибутті поліція заарештувала чоловіка, так як він відмовився покинути територію церкви. Йому пред’явили звинувачення в “злочинному посяганні”.

Скотт Каїн, мер міста Клеберн, вже заявив, що посилить безпеку на різдвяному параді в неділю в місті з населенням в 30 000 чоловік.