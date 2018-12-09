Мей розповіла, що буде в разі провалу операції з Brexit

Прем’єр-міністр Британії попередила про наслідки провалу операції з Brexit



Прем’єр-міністр Британії Тереза Мей розповіла про можливі наслідки провалу угоди про вихід Британії з Європейського Союзу. Про це йдеться в інтерв’ю виданню The Daily Mail.

За словами Мей, провал угоди про Brexit може призвести до її відставку, а новим прем’єр-міністром країни може стати лідер опозиції Джеремі Корбін.

“Такої ситуації офіційний Лондон не може дозволити”, – стверджує Мей.

Зазначається, якщо члени Палати громад не підтримають розроблений та погоджений у Брюсселі план з Brexit, Британія опиниться в ситуації невідомості.

“Це означало б серйозну загрозу для країни, з реальним ризиком відмови від Brexit або виходу з Євросоюзу без угоди”, – сказала прем’єр-міністр.

Мей зазначила, що якщо її план програє на голосуванні, то ряд членів опозиційної Лейбористської партії і її лідер Джеремі Корбін оголосять їй вотум недовіри. Це дозволить опозиціонерам розраховувати на проведення повторного референдуму в Британії.

Як повідомлялося, члени уряду Британії попередили Терезу Мей про те, що їй доведеться піти у відставку, якщо парламент країни не схвалить існуючий проект угоди з ЄС.