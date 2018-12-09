Швейцарія не прийняла ультиматум щодо нової угоди ЄС

Берн оголосив національну дискусію за проектом нового договору



Незважаючи на заклики Брюсселя, Берн відмовився прийняти нову спільну угоду про майбутні відносини з ЄС і оголосив національну дискусію з проектом договору.

Раніше Європейська комісія заявила: якщо Швейцарія не підтримає проект угоди, ЄК з 2019 року не буде визнавати швейцарські біржі.

У вівторок офіційний Берн повідомив, що має намір завершити консультації з Європейським Союзом щодо нового договору вже в 2019 році, незважаючи на вимогу ЄС зробити це до кінця 2018-го.

Відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, які Брюссель хоче замінити одним договором. Угоду, яка б більш тісно пов’язувало нейтральну країну з її найбільшим торговим партнером, повинно було бути підписана ще в початку цього року, однак швейцарські власті заявили, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні. За проектом, Швейцарія автоматично адаптує свої правила міграції та соціального забезпечення до законодавства ЄС.

Нагадаємо, що в 2016 році Швейцарія відмовилася вступати в ЄС. Заявка Швейцарії була подана ще в 1992 році, проте Верхня палата парламенту проголосувала за відкликання заявки. Проти членства країни в ЄС проголосувало 27 депутатів, за збереження заявки висловилися 13 парламентарів. Тим самим верхня палата підтвердила рішення, прийняте раніше Національною радою Швейцарії.