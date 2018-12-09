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Швейцарія не прийняла ультиматум щодо нової угоди ЄС

09.12.2018

Швейцария не приняла ультиматум по новому соглашению ЕСБерн оголосив національну дискусію за проектом нового договору

Незважаючи на заклики Брюсселя, Берн відмовився прийняти нову спільну угоду про майбутні відносини з ЄС і оголосив національну дискусію з проектом договору.

Раніше Європейська комісія заявила: якщо Швейцарія не підтримає проект угоди, ЄК з 2019 року не буде визнавати швейцарські біржі.

У вівторок офіційний Берн повідомив, що має намір завершити консультації з Європейським Союзом щодо нового договору вже в 2019 році, незважаючи на вимогу ЄС зробити це до кінця 2018-го.

Відносини між ЄС і Швейцарією регулюються приблизно 100 двосторонніми угодами, які Брюссель хоче замінити одним договором. Угоду, яка б більш тісно пов’язувало нейтральну країну з її найбільшим торговим партнером, повинно було бути підписана ще в початку цього року, однак швейцарські власті заявили, що договір може підірвати високу заробітну плату і умови праці в країні. За проектом, Швейцарія автоматично адаптує свої правила міграції та соціального забезпечення до законодавства ЄС.

Нагадаємо, що в 2016 році Швейцарія відмовилася вступати в ЄС. Заявка Швейцарії була подана ще в 1992 році, проте Верхня палата парламенту проголосувала за відкликання заявки. Проти членства країни в ЄС проголосувало 27 депутатів, за збереження заявки висловилися 13 парламентарів. Тим самим верхня палата підтвердила рішення, прийняте раніше Національною радою Швейцарії.

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