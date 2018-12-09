Досліджувані Іраном ракети можуть досягти країн Євросоюзу — ЗМІ

Іран значно розширив програму ракетних випробувань



За даними спецслужб низки західних країн, Іран в 2018 році значно розширив програму ракетних випробувань, збільшивши кількість випробувань ракет малої і середньої дальності.

“З цих документів (спецслужб – ред.) випливає, що Тегеран у цьому році здійснив щонайменше сім випробувальних запусків ракет середньої дальності і п’ять запусків ракет малої дальності, а також крилатої ракети”, – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протестовані Іраном ракети середньої дальності можуть досягти території деяких країн Євросоюзу.

У той же час, у минулому році Тегеран, за інформацією німецького видання, провів чотири випробування ракет середньої дальності і тільки одне – ракети малої дальності.

Уряди Німеччини, Франції і Великобританії на початку жовтня висловили Радбезу ООН занепокоєння у зв’язку з випробуваннями ракет в Ірані. На початку грудня міністерство закордонних справ Німеччини звинуватив Тегеран не виконання резолюції Радбезу ООН.

Випробування ракет в Ірані суперечать умовам угоди, що Тегеран в 2015 році уклав із США, РФ, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною. Угода передбачала обмеження Тегераном своєї ядерної програми в обмін на скасування міжнародних санкцій, введених США та Євросоюзом.

У травні 2018 року Вашингтон вийшов з угоди, звинувативши Іран в недотриманні його умов.