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У Болівії засуджений наркобарон втік з лікарні

09.12.2018

В Боливии осужденный наркобарон сбежал из больницыСуареса на 10 днів перевели в приватну клініку для лікування

“67-річний болівієць, який вважався одним з найбільших наркоторговців Південної Америки 1980-х роках, в ніч з 7 на 8 грудня втік з приватної клініки столиці Болівії”, – йдеться в повідомленні.

У повідомленні зазначається: “Суарес прибув у Болівії в квітні цього року після того, як він був достроково звільнений з в’язниці в США, де провів 28 років з 36 призначених судом за незаконний обіг наркотиків. В Болівії він був засуджений до 15 років ув’язнення за аналогічним звинуваченням, однак на початку грудня, за дозволом судді, Суареса на 10 днів перевели в приватну клініку для лікування”.

Повідомляється, що в операції з пошуку Хорхе Суареса притягнутий розвідувальний апарат поліції.

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