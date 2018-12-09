У Франції розслідують російське втручання в акції протесту “жовтих жилетах”

Французька влада завжди ясно і твердо говорять з російськими представниками.

Правоохоронці Парижа спільно з фахівцями дипломатичних служб безпеки проводять розслідування фактів можливого іноземного втручання в організацію масових заворушень, намов і протестів “жовтих жилетів”.

Відповідаючи на питання ведучого, Ле Дріан зазначив: “Генеральний секретаріат національної оборони проводить розслідування, і треба дочекатися його результатів. Я не можу судити, поки факти не будуть встановлені”.

Глава МЗС Франції зазначив, що французька влада “завжди ясно і твердо говорять з російськими представниками з питань, що викликають розбіжності”.

Як повідомлялося раніше, безліч акаунтів у соціальних мережах, нібито пов’язаних з Росією, підозрюються в умисному поширенні повідомлень про заворушення у Франції під час маніфестацій “жовтих жилетів”. В суботу видання Times опублікувало матеріал, в якому навела дослідження компанії New Knowledge, в якому стверджувалося, що з початку маніфестацій “жовтих жилетах” група з майже двох сотень акаунтів стала щодня поширювати близько 1,6 тисяч твітів і ретвітів.

Ці повідомлення “поширювали дезінформацію, використовуючи фотографії протестувальників, постраждалих при інших подіях, щоб активізувати опис жорстокого поводження з боку французької поліції”.