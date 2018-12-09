Через санкції США Філіппіни відмовилися купувати вертольоти у Росії

Незважаючи на те, що Росія запропонувала Філіппінам контракт за нижчою ціною, Маніла закупить 16 вертольотів Black Hawk у американською корпорацією Sikorsky Aircraft.

Через санкції, які США ввели стосовно Росії, Філіппіни вибрали в якості постачальника 16 вертольотів американську корпорацію Sikorsky Aircraft. Про це 7 грудня повідомляє інформагентство Reuters з посиланням на заяву міністра оборони Філіппін Дельфіна Лорензаны. За його словами, сума операції складе 240 млн доларів.

Підписання контракту на купівлю вертольотів Black Hawk, імовірно, відбудеться на початку 2019 року незважаючи на те, що Росія раніше запропонувала Філіппінам вертольоти за нижчою ціною. “Але через санкції США дуже складно платити” російському виробнику, пояснив Лорензана в бесіді з журналістами на минаючому в Манілі форумі з безпеки.

Угода Филипинн з Канадою зірвалася

Спочатку Філіппіни планували придбати багатоцільові вертольоти Bell 142 у Канади, однак угода зірвалася в лютому з-за побоювань Оттави, що техніка може бути використано для боротьби з повстанцями. Після цього Маніла розглядала різні варіанти, у тому числі модель S-70 Sikorsky Aircraft, російські Мі-171, південнокорейські Surion і AW 139 італійського виробника Agusta Westland.

Філіппіни планують в найближчі п’ять років витратити на модернізацію своєї військової техніки в загальній складності понад 5 млрд доларів. Зокрема, в 2019 році Маніла збирається придбати ще до десяти військових вертольотів.

Росія – другий за величиною експортер озброєнь у світі. У 2017 році президент США Дональд Трамп підписав закон, який передбачає введення з січня 2018 року штрафних заходи щодо замовників продукції російських оборонних підприємств. Це стало відповіддю на передбачуване втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.