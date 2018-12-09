Bloomberg повідомив про інформаційну атаку кремлівських ботів на Францію

В останній тиждень у фокусі близько 600 акаунтів у Twitter, що пропагують про-кремлівські погляди, виявилися протести “жовтих жилетах”, пише Bloomberg.

За інформацією Bloomberg, на тлі протестів “жовтих жилетах” у Франції і зіткнень груп демонстрантів з поліцією в соцмережах активізувалися кремлівські боти. Серед близько 600 акаунтів у Twitter, відомих пропагандою про-кремлівських поглядів, головним хештегом в даний час є #giletsjaunes – французьке найменування протестного руху, пише інформагентство в суботу, 8 грудня. При цьому вона посилається на дані Альянсу за забезпечення демократії, що є підрозділом Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів (GMF) і займається моніторингом прокремлівських облікових записів та іншої пропагандистської активності РФ.

В останній тиждень фокус змістився на Францію

Як відзначає агентство, як правило, на даних облікових записів розміщуються пости про США і Великобританії. Однак упродовж щонайменше тижня увагу було сфокусовано на французьких протестах, зазначає експерт альянсу в області соцмереж Брет Шейфер. “Це досить явна ознака наявності зацікавленість у роздмухуванні конфлікту” в очах аудиторії за межами Франції, упевнений він.

При цьому, за даними Bloomberg, основною темою недавніх твітів, опублікованих на прокремлівських акаунтах, було твердження, що французькі правоохоронні органи знаходяться на межі заколоту. Ця гіпотеза, не підкріплена фактами, нагадує інші кампанії Кремля по дезінформації, які були спрямовані на зростання недовіри до західним урядам, вказав далі експерт.

Акаунти просувають контент “Супутника” RT

Велика частина просувається даними акаунтами контенту – матеріали російських державних ЗМІ, включаючи новинний сайт “Супутник”, телекомпанії Russia Today, а також належне їй агентство Ruptly. Дані ЗМІ приділяють пильну увагу французькому кризи, відзначає Bloomberg. В останні дні “Супутник” і RT повідомили про те, що більшість французьких поліцейських вже не підтримують президента країни Емманюель Макрона і перейшли на бік протестувальників. При цьому вони послалися на представників двох невеликих поліцейських об’єднань.

Крім того, дані ЗМІ показали відео, зняте в місті на південному заході Франції і показує, як поліцейські зняли свої шоломи. Цей жест був розцінений “Супутником” і RT як знак солідарності поліції з протестувальниками. Тим часом місцева поліція і присутні на місці журналісти заявили, що така інтерпретація некоректна. В дійсності деякі поліцейські зняли шоломи на короткий час, щоб поговорити з учасниками протестної акції, та потім знову їх наділи, йдеться далі в матеріалі Bloomberg.

125 тисяч учасників

В ході масштабних антиурядових протестів у Франції 8 грудня були затримані 1723 людини, 1220 з них відправлені під варту. Всього в демонстраціях по всій країні взяли участь 125 тисяч осіб, 10 тисяч з яких протестували в Парижі.

Демонстрації стали продовженням протестів, які почалися в середині листопада. Тоді представники руху “жовтих жилетах” і їх прихильники вийшли на вулиці проти планів підвищення цін на автомобільне паливо. Після того, як уряд ввів мораторій на підвищення податків на паливо, мітингувальники почали протестувати в цілому проти реформ уряду і президента Макрона.