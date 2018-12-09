У Новошахтинске дев’ятикласнику проломили голову з-за “неправильну” одягу

Били хлопчика від вбивства врятувала несподівано з’явилася однокласниця.

Дев’ятикласники школи №40 у Новошахтинске мало не вбили хлопця після “пред’яви за одежу”. А один з друзів хуліганів знімав те, що відбувається на відео, яке тепер розслідують правоохоронні органи.

Два дев’ятикласника з школи Новошахтинска в Ростовській області викликали на «стрілку» хлопця з паралельного класу і жорстоко побили його з-за «неправильну», на їх погляд, одягу, повідомляє Life Shot. Знущання закінчилися лише на прохання дівчинки, яка проходила повз – мабуть, зловмисники злякалися, що можуть ненароком позбавити життя хлопчини.

Хлопця, який провчився в школі після переїзду з Воронезької області всього пару днів, викликали на стадіон і зажадали зняти куртку. Але він не став цього робити. Після чого двоє молодих людей напали на нього і почали бити. Ще двоє хлопців стояли поруч і спостерігали за подіями, а один молодий чоловік все знімав на відео.

Побитий хлопець прокинувся зі струсом головного мозку. Зараз він перебуває в лікарні. Лікарі відзначають, що його життю зараз нічого не загрожує.

Причиною розправи став «шмот» – нібито новенький учень школи носив одяг не «тих марок».

Відомо, що один із били свою жертву хлопців займається боксом, а інший був викритий у крадіжці. В ГУ МВС Ростовської області проводять перевірку за фактом інциденту.