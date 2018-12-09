У Франції перевірить причетність Росії до організації протестів

Генеральний секретаріат з оборони і національної безпеки Франції (SGDSN) почав розслідування після повідомлень про можливу причетність Росії до акцій протестів в країні.

Глава французького МЗС Жан-Ів Ле Дріан заявив, що знайомий з матеріалами газети The Times, згідно з якими сотні пов’язаних з РФ акаунтів у Twitter щодня публікували заклики до протестів.

«Я чув ці чутки. Подивимося на результати цього розслідування. Я не буду судити про щось, поки факти не будуть встановлені», — заявив Ле Дріан.

Він також зазначив, що позиції Росії і Франції відрізняються по багатьом питанням, хоча є і поле для співпраці.

Раніше Служба безпеки України також повідомила, що російські спецслужби можуть бути причетні до організації протестів у Франції. В якості доказу в СБУ призвела фотографію, на якій зображені дві людини з прапором самопроголошеної ДНР. За даними служби, на фото — Сорлин Фабріс, член аналітичного центру «Катехон» і Ксав’є Моро, громадянин Росії з 2013 року і учасник громадської організації «Схід Франція — Солідарність Донбас».

Нагадаємо, акції протесту проти підвищення цін на бензин почалися 17 листопада. 6 грудня повідомлялося, що Єлисейський палац прийняв рішення скасувати запланований на 2019 рік підвищення податків, зокрема на паливо.