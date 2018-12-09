У Британії люди вийшли на мітинг за Brexit

Учасники вимагали поліпшення самої угоди про Brexit.

Тисячі людей з банерами і прапори 9 грудня вийшли на мітинг в Лондоні в підтримку виходу Великобританії з Європейського союзу.

Акцію організувала британська євроскептична Партія незалежності (UKIP) і деякі інші організації. Учасники демонстрації закликали уряд не допустити відмови від виходу з ЄС, а також вимагали поліпшення самої угоди про Brexit.

Раніше кабінет британського прем’єра закликав Терезу Мей піти у відставку із-за Brexit, якщо парламент країни не схвалить існуючий проект угоди з ЄС, а новий погодити не вдасться.