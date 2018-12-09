Спадкоємиця Меркель заявила про намір змінити міграційну політику

На початку 2019 року вона обговорить тему мігрантів з критиками.

Новий голова правлячої в Німеччині партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила про намір змінити міграційну політику.

В інтерв’ю газеті Bild am Sonntag вона заявила, що на початку 2019 року обговорить тему мігрантів з критиками її попередниці Ангели Меркель.

«У січні я має намір провести бесіду на тему міграції та безпеки з експертами і критиками політики щодо мігрантів і біженців, щоб виробити конкретні кроки для покращення ситуації», – сказала Крамп-Карренбауэр.

Результати наради ляжуть в основу програми Німеччини на майбутніх виборах в Європарламент.

У п’ятницю Крамп-Карренбауэр була обрана головою ХДС замість Меркель, яка відмовилася переобиратися після 15 років керівництва партією.