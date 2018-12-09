У Франції з іронією відповіли на Twitter-атаку Трампа

Протести “жовтих жилетах” почалися в середині листопада.

Протестувальники у Франції говорять не англійською, і президенту США Дональду Трампу не слід втручатися у внутрішні справи Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан в інтерв’ю LCI.

Трамп напередодні написав у Twitter, що акції протесту у Франції відбуваються через неприйняття французами Паризького кліматичної угоди. Він зазначив, що демонстранти скандували “Ми хочемо Трампа!”. Як відомо, президент Франції Еммануель Макрон і Трамп мають різні погляди на угоду і вже публічно дискутували на цю тему.

“Жовті жилети не протестують англійською мовою, наскільки я знаю”, – сказав Ле Дріан з часткою іронії. “Ми не втручаємося у внутрішню американську політику, і ми хочемо, щоб це було взаємно”, – заявив він.

“Я кажу це Дональду Трампу, і французький президент це теж говорить: залиште наш народ у спокої”, – додав він.

Протести “жовтих жилетах” почалися у Франції в середині листопада у зв’язку з підвищенням цін на пальне, проте згодом коло вимог протестувальників розширився: вони хочуть підвищення зарплат, зниження податків і відставки президента.