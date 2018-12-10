Загальнонаціональний страйк в Німеччині: зупинені потяги

По всій країні серйозні перебої.



У Німеччині рано вранці в понеділок, 10 грудня, почалися попереджувальні страйки залізничників, організовані Профспілкою працівників залізниці та транспорту EVG. Компанія Deutsche Bahn призупинила по всій країні рух поїздів далекого прямування. За словами представника компанії, робота цих поїздів припинено як мінімум до кінця страйку, яка офіційно має завершитися в 9 годин ранку (11:00 МСК).

Наслідки страйку, однак, будуть відчуватися цілий день. Deutsche Bahn попередила пасажирів про сильних перебої в графіку руху поїздів та рекомендувала їм, по можливості, перенести поїздки на вівторок. Квитки збережуть свою придатність, пасажирам, які прямують з пересадками, протягом 10 та 11 грудня буде дозволено пересідати на будь-які зручні для них поїзда без доплати.

З багатьох регіонів ФРН повідомляється також про масштабні перебої в роботі регіонального залізничного транспорту. Приміром, з Нюрнберга скасовані всі приміські поїзди в напрямку Вюрцбурга, Мюнхена і Берліна. Найбільш сильно від страйку страждає південно-західна частина ФРН. Робота головного вокзалу Карлсруе повністю зупинена. У Берліні з раннього ранку не ходять приміські електрички. По всій Німеччині також відзначаються перебої в русі вантажного залізничного транспорту.

Профспілка EVG оголосив попереджувальний страйк після провалу тарифних переговорів з Deutsche Bahn. EVG не задоволений тим, що йому не вдалося добитися необхідного підвищення зарплати для 160 тисяч своїх членів. Deutsche Bahn, зі свого боку, розкритикувала страйк як абсолютно непотрібну, оскільки, на думку компанії, тарифні переговори йшли успішно.