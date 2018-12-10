Отруєний “Новачком” британець заявив, що повільно вмирає

Чоловік побоюється, що осліпне .

Британець Чарлі Роулі, став випадковою жертвою отруєння хімічною речовиною “Новачок”, втрачає зір, має проблеми з серцем і переніс кілька інфарктів. Про це 45-річний чоловік розповів в інтерв’ю виданню Mirror.

“Новачок” може вбити мене. Це все постійно зі мною. Я боюся”, – сказав потерпілий. Він скаржиться на погіршення зору і побоюється, що може осліпнути назавжди.

Роулі переконаний, що отрута вбиває його. Він згадав фатальну хвилину, коли він відкрив пляшечку, зовні схожу на флакон від парфумів – і його партнерка, 44-річна Дон Стерджесс, розпилила речовина собі на зап’ясті. Жертва “Новачка” додав, що не відчуває себе в безпеці. “Я можу бути поза шпиталем, але не відчуваю себе безпечно. Я боюся за своє майбутнє”, – резюмував Роулі.

Як повідомлялося, 30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, що отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель 45-річний Чарлі Роулі також отримав отруєння, але в підсумку вижив. Обидва вони, як було встановлено, також були отруєні “Новачком”. Флакон з отруйною речовиною, як розповів Роулі, він знайшов на вулиці.