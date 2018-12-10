Вихід з ЄС і НАТО і скасування внутрішнього боргу: ЗМІ опублікували список вимог “жовтих жилетах” до уряду

Учасники протестів “жовтих жилетах” оприлюднили склали список вимог до французького уряду.

Переклад здійснила користувачка Twitter Ruslana Boshirova.

Так, у сфері економіки і праці протестувальники хочуть:

1. Скликати всенародне зібрання для проведення реформи оподаткування і на державному рівні заборонити податки, які перевищують 25% від стану громадянина.

2. Підвищити мінімальну зарплату, пенсію і прожитковий мінімум на 40%.

3. Створити нові вакансії в сфері охорони здоров’я, освіти, громадського транспорту, правоохоронній сфері та інше, для того, щоб інфраструктура держави функціонувала належним чином.

4. Почати будівництво 5 млн одиниць доступного житла і таким чином забезпечити зниження оренди, іпотеки, а також створити нові робочі місця в будівельній сфері. Суворо карати мерії і обласні адміністрації, з вини яких бездомні залишаються на вулицях.

5. Анулювати внутрішній борг.

У політичній сфері:

1. Змінити конституцію в інтересах повновладдя народу, а також дозволити проводити референдуми з ініціативи народу

2. Заборонити лобіювання та схеми впливу. Заборонити особам, у яких є судимість довічно, займати виборні посади, заборонити займати кілька виборних посад одночасно

3. Вийти з Євросоюзу і повернути Франції політичний, фінансовий та економічний суверенітет

4. Перестати уникати податків і повернути €80 млрд, які заборгували державі 40 найбільших компаній. Зупинити приватизацію і повернути у державну власність вже приватизовані аеропорти, залізниці та автостради, паркування і так далі

6. Демонтувати з доріг радари і камери, які “не допомагають запобігти ДТП, а є завуальованим податком”.

7. У національній системі освіти: виключити з освіти ідеологію і переглянути деструктивні і дискредитовані методики навчання.

8. У сфері юстиції: збільшити бюджет в чотири рази і передбачити в законах максимальний час очікування для юридичних процедур, зробити судову систему простіше, а правосуддя – і загальнодоступним бесплантым.

9. Зробити ЗМІ загальнодоступними, заборонити пропаганду. Припинити субсидії ЗМІ та податкові пільги для представників мас-медіа, а також відмовитися від “кумівства” між ЗМІ та політиками і розбити медійні монополії.

10. Внести в конституцію повна заборона на втручання держави у сферу освіти, охорони здоров’я та інституту сім’ї.

У сфері навколишнього середовища та здоров’я:

1. На законодавчому рівні зобов’язати виробників техніки продовжувати термін придатності мінімум до 10 років, і зробити так, щоб у них в наявності були запчастини.

2. Накласти заборону на виробництво та обіг пластикового посуду та упаковки, яка засмічує навколишнє середовище.

3. Організувати всенародний з’їзд по реформі охорони здоров’я і обмежити вплив фармацевтичних компаній на систему охорони здоров’я.

4. У сфері сільського господарства: відмовитися від ГМО, пестицидів, які можуть викликати розвиток ракових захворювань і патології ендокринної системи, також заборонити використовувати сільськогосподарські угіддя без ротації посівів.

5. Шляхом проведення нової індустріалізації країни відмовитися від імпорту, який завдає найбільшої шкоди екології.

У сфері геополітики:

1. Вийти зі складу НАТО і заборонити використання армії Франції в агресивних війнах

2. Щодо французько-африканських відносин: відмовитися від політики грабежу, військового і політичного втручання. Повернути африканського народу нечесно отримане майно та кошти диктаторів, повернути на батьківщину французькі війська. Усунути колоніальну систему, за якої африканські країни змушені зберігати валютні запаси у французькому центробанку і перебувають у стані бідності. Вести переговори на рівних.

4. Зупинити потік мігрантів, на прийняття та інтеграцію яких у Франції немає коштів.

5. У зовнішній політиці: поважати міжнародне право і підписані угоди.