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Від вагітної Меган Маркл “утекло” чергова помічниця

10.12.2018

От беременной Меган Маркл "сбежала" очередная помощницаПримхливий характер герцогині дає про себе знати

Меган Маркл не встигла стати частиною королівської сім’ї, як відразу ж опинилася в центрі скандалів. Вже неодноразово пліткарі стверджували, що у новоспеченої герцогині Сассекской непростий характер.

Місяць тому одна з особистих асистенток покинула свій пост: стверджувалося, що причиною цього стали постійні примхи вагітної Меган. Тепер же стало відомо, що ще одна помічниця герцогині збирається піти у відставку.

50-річна Саманта Коен планує звільнитися після того, як Меган народить первістка, а станеться це вже навесні наступного року. На початку 2018 року Саманта почала працювати з Меган: вона допомагала майбутньої герцогині в освоєнні правил етикету і королівського протоколу.

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