Від вагітної Меган Маркл “утекло” чергова помічниця

Примхливий характер герцогині дає про себе знати



Меган Маркл не встигла стати частиною королівської сім’ї, як відразу ж опинилася в центрі скандалів. Вже неодноразово пліткарі стверджували, що у новоспеченої герцогині Сассекской непростий характер.

Місяць тому одна з особистих асистенток покинула свій пост: стверджувалося, що причиною цього стали постійні примхи вагітної Меган. Тепер же стало відомо, що ще одна помічниця герцогині збирається піти у відставку.

50-річна Саманта Коен планує звільнитися після того, як Меган народить первістка, а станеться це вже навесні наступного року. На початку 2018 року Саманта почала працювати з Меган: вона допомагала майбутньої герцогині в освоєнні правил етикету і королівського протоколу.