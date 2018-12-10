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На лондонське метро планують хімічну атаку – ЗМІ

10.12.2018

На лондонское метро планируют химическую атаку - СМИНазвані станції, на які планується атака

Бойовики “Ісламського держави” спланували атаку в лондонському метрополітені із застосуванням отруйних речовин. Про це повідомляють джерела в службах безпеки.

Інформація про це була отримана з “балаканини” між високопоставленими керівниками угрупування. За даними співробітників спецслужб, терористи планують влаштувати напад на станціях “Оксфорд-стріт” і “Ватерлоо”, сховавши бомби з хлором в рюкзаках.

Зазначається, що до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері ймовірність такої атаки оцінювалася антитерористичними службами у 25%, зараз можливість теракту оцінюється в більш ніж 50%.

“Я попереджав, що хімічна атака у Великобританії стає все більш імовірною. У нас є добре опрацьовані плани реагування на атаку і мінімізації наслідків у разі інциденту”, – заявив міністр з питань безпеки Бен Уоллес в коментарі.

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