«Батьківщина» роздає виборцям у Києві продукти

Мешканці столиці отримали від депутата Київської міської ради (ВО «Батьківщина») Ігоря Галайчука продуктові набори. Про це повідомляє Дмитро Касьянов на своїй сторінці в Facebook, оприлюднивши відповідну фотографію.

«Спасибі, Юлії Тимошенко, за пайок куплений олігархічним капіталом і на її підтримку розданий! Якби не любов Вони до нас, до її онукам і правнукам, і великий аркуш, і паштет не заніс нам стражденним, член її партії!)», – він підписав фото.

Раніше SKELET-info повідомляв, що ВО «Батьківщина» витратила на рекламу своєї політичної програми «Новий курс» близько 100 млн гривень.