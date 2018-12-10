Стабільність по-європейськи. Навіщо НБУ хоче перетворити банки в свині-скарбнички

Нова стратегія НБУ про фінансової стабільності – черговий документ в стіл або реальний механізм для відновлення взаємодії банківської системи і економіки?



Національний банк опублікував Стратегію макропруденциальной політики. По суті, перед нами «конституція», яка повинна забезпечити не просто фінансову стабільність і стійкість банківської системи, але і відновити загублену трансмісію між банками і реальною економікою, пише ГК.

Ключові слова тут «стійкість» і «взаємодія». Але досі регулятор радував нас або одним, або іншим. На даний момент приблизно 70 млрд грн ресурсів банківської системи герметично закриті в капсулі «НБУ — комерційні банки». Центробанк приваблює вільну ліквідність фінансових установ з допомогою випуску своїх депозитних сертифікатів з космічною за європейськими мірками прибутковістю — 16-17% річних. Банки заробляють таким чином на «хліб з маслом». Періодично регулятор перетасовує загальносистемну ліквідність, граючи роль банківського Робін Гуда: залучає гроші у «багатих» банків і видає рефінансування тимчасово «бідним».

Весь цей масив капіталу обертається в закритій монетарної системи і ніяк не впливає на реальний сектор економіки. З іншого боку, ця ліквідність не тисне на валютний ринок і не прискорює споживчу інфляцію. Так забезпечується «стабільність».

Що стосується «взаємодії» і впливу фінсектора на реальну економіку в частині прискорення темпів економічного зростання, тут все складніше. Як тільки банки починають відчувати себе ковзанами-горбунками, пущеними на масні поля, вони тут же приймаються чудити. І втрачається стабільність. Основна причина — в Україні так і не створені ефективні канали для продуктивного руху інвестиційно-кредитних коштів. На практиці істотна частина фінансового потоку спрямовується на валютний ринок з метою виведення капіталу за кордон. З відповідним тиском на курс національної валюти. Інша частина йде на стимулювання споживання імпортних товарів у вигляді споживчого кредитування. В результаті — розширення негативного сальдо торгового балансу. Чимала дещиця банально розкрадається з допомогою виведення кредитних ресурсів на фірми- ” пустушки та застосування схем перехресного перекредитування. Весь цей «бенкет» відбувається, природно, за рахунок клієнтів банків. Дана піраміда благополучно функціонує у відносно спокійні роки. Головна умова для її стійкості — постійний приріст вкладів населення. В такому випадку повернення старих депозитів відбувається за рахунок нових, і з кожного такого обороту знімається 5-10%. Але ця парабола зростання різко обривається в результаті системної кризи, коли відбувається масовий відтік вкладів і приховані платіжні дефіцити оголюються, як сміття на океанському дні під час відливу.

Дороге лікування

Частотність банківських криз в Україні нагадує серію важких інфарктів. Алюзія невипадкова, адже гроші називають кров’ю економіки, а банки — кровоносною системою. В Україні ця система неабияк забита «бляшками бляшками» і загрожує раптовим тромбозом для всього економічного організму. Україна вже перенесла три таких інсульту у вигляді трьох банківських криз, з яких два були найбільш важкими — 2008-го і 2014-2015 рр. Негативний вплив останнього, за оцінками Нацбанку, становить 40% ВВП, тобто приблизно $40 млрд., А це в рази перевершує залучені державою за цей же період зовнішні кредити і становить більше половини держборгу країни… Таким чином, відсутність якісного макропруденційних нагляду обійшлося Україні дуже дорого.

Фінансове розсудливість

Звернемося до дефініціям. Макропруденциальная політика являє собою комплекс заходів з мінімізації системних ризиків у фінансовому секторі. Головна характеристика цієї політики — попереджуючий акцент у регулятивні заходи центробанку. Це якраз той класичний випадок, коли після бійки кулаками не махають. Під системним ризиком розуміється втрата значною частиною суб’єктів ринку капіталу поточної платоспроможності і ліквідності, внаслідок чого вони втрачають здатність до виконання своїх зобов’язань перед третіми особами і не можуть залишатися на плаву без фінпідтримки центрального банку. Сам термін «пруденційний» (від англ. prudential) можна перевести як розсудлива або далекоглядний. В ХІХ ст. під цим «брендом» діяли страхові компанії. А глобалізація ринків капіталу в другій половині минулого століття призвела до створення транснаціональних пруденційних надбудов, які могли б регулювати діяльність учасників фінансових ринків у міжнародній діяльності.

Зараз методологією питання займається Базельський банківський комітет при Банку міжнародних розрахунків, який формує так звані базельські стандарти регулювання. Окремі органи здійснюють макропруденційний нагляд в ЄС і США. Не залишається осторонь і МВФ, який розробив «показники фінансової стійкості» (financial soundness indicators) у вигляді макропруденційних індикаторів. На думку Фонду, головне умови успішної макропруденциальной політики — це її безперервність, а також ефективне поєднання мікро – і макропруденційних практик. У першому випадку мова йде про вивчення безпосередньо банків та їх показників стійкості, у другому — про аналіз ринку в цілому та його системних ризиків.

В світі прийнято виділяти наступні цілі цієї політики:

1. Стійкість фінансової системи до агрегованим шоків і ризиків.

2. Контроль за відношенням позикового капіталу до власного (фінансовий важіль).

3. Контроль за зміною вартості та строковості банківських пасивів (волатильність фондування).

4. Згладжування фінансових циклів, коли центральний банк не допускає формування «бульбашок» на ринку активів і водночас стримує їх різке знецінення — зниження циклічного впливу на капіталізацію ринку капіталу.

5. Контроль за системними учасниками і групами.

Запасатися і ще раз запасатися

Тепер розглянемо, наскільки цілі і завдання, визначені в НБУ, корелюють із зазначеними вище. По-перше, Нацбанк у своїй політиці планує розширити пруденційний нагляд та на інших небанківських учасників ринку капіталу, для чого в рамках Ради з фінансової стабільності буде налагоджено тісну взаємодію з іншими держрегуляторами.

Ключовим елементом стає стрес-тестування окремих банків та їх груп. Серед методологічних інструментів виділяється показник LCR — коефіцієнт короткострокової ліквідності. Він повинен допомогти регулятору визначати вразливість банків внаслідок активації короткострокових шоків ліквідності. Простими словами, LCR показує, яку частку становлять ліквідні активи банку від тієї суми, яка необхідна йому для покриття інтенсивного відтоку клієнтських коштів протягом 30 днів.

До ліквідних активів при розрахунку коефіцієнта будуть віднесені кошти на коррахунку в НБУ, вкладення у державні цінні папери, депозитні сертифікати НБУ плюс готівка в касах. Що стосується планових надходжень по ефективно працюючим активів, то тут НБУ планує дозволити тимчасове часткове включення найбільш ліквідних з них, наприклад, залишків на валютних коррахунках в іноземних банках.

Першою країною, яка на практиці стала застосовувати LCR, стала Саудівська Аравія (2013). З 2015-го він адаптований і в країнах ЄС. До кінця поточного року, «адептами» нових форм регулювання стануть 45 країн. На пострадянському просторі — це, крім балтійських країн, Грузія, Білорусь, Казахстан і Україна.

В ідеалі вважається, що банк повинен покривати високоліквідними активами 100% можливого 30-денного відтоку пасивів. У той же час Базель 3 допускає перехідною поріг у розмірі 90%.

Слід зазначити, що застосовуються Нацбанком раніше нормативи миттєвої (Н4), поточної (Н5) та короткострокової ліквідності (Н6) не могли виконувати функції раннього попередження, так як лише зіставляли по терміновості поточні пасиви й активи (до запитання, до 31 дня до одного року відповідно). Але вони не враховували посилений відтік коштів з банків у разі стресових ситуацій. Така методика так-сяк працювала в умовах стабільності, але не нікуди не годилася в період системної кризи.

Нова стратегія в умовах України буде мати двоякий ефект. З одного боку, вона дасть банкам стимул формувати активи в ліквідних інструментах, для чого вони будуть скуповувати ОВДП і депозитні сертифікати НБУ, а також «пакувати» валютою коррахунки в іноземних банках. З іншого — вся банківська система перетворюється на перон, де учасники сидять на валізах з грошима в очікуванні поїзда, на якому приїдуть клієнти з вимогою все повернути. Ні про яке ренесансі кредитування при такій методології говорити не доводиться.

Крім того, інвестування у високоліквідні інструменти буде комфортним для банків не завжди це сьогодні вони можуть отримувати до 19% за ОВДП і депосертифікатам НБУ. Але прибутковість цих активів буде знижуватися, і прив’язка до стабільності конвертується для банків низькі рівні операційного прибутку.

В цілому такий формат цілком і повністю вписується в прокрустове ложе європейського розуміння стабільності. Слідом за Європою в НБУ визначили, що їх завдання — недопущення швидкого зростання кредитування і «вимивання» грошей з банків у реальний сектор; обмеження концентрації ризиків і перекручених стимулів (під якими так і читається «національна промислова політика»); зниження доларизації та посилення загальної системної стійкості.

Серед конкретних ризиків Нацбанк визначає: короткостроковість пасивів (чомусь ніхто в Україні не хоче розміщувати депозити на 10 років); доларизацію системи (а як може бути інакше, якщо НБУ не таргетує курс і відправляє гривню у вільне плавання); висока питома вага держбанків (привіт колишньому керівництву НБУ); зростання споживчого кредитування; перетік коштів у менш складні небанківські сектору ринку капіталу; висока концентрація кредитних ризиків та непрацюючих кредитів (систему потрібно було чистити від проблемних активів, а не банків).

Резюмуємо, що НБУ готує банки до шокового відтоку ресурсів і вимагає від них перетворитися в свині-скарбнички. З такою політикою реальний сектор економіки ще пару років буде борсатися без підтримки кредитного плеча, спираючись виключно на внутрішні інвестиції своїх власників і доступні оборотні кошти.

Стабільність по-європейськи. Навіщо НБУ хоче перетворити банки в свині-скарбнички оновлено: Грудень 10, 2018 автором: Redactor