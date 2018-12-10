У США назвали “російські зв’язки” в оточенні Трампа

У справі замішані 14 осіб



Щонайменше 14 прихильників президента США Дональда Трампа зустрічалися з росіянами під час виборчої кампанії 2016 і при вступі Трампа на посаду.

Про це повідомляє The Washington Post.

Серед тих, хто проводили зустрічі з російськими громадянами, діти американського президента Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший, його зять та радник Джаред Кушнер, його адвокат Майкл Коен, а також найбільш давній політичний радник Роджер Стоун.

За даними прокурора Роберта Мюллера, деякі з російських пропонували прихильникам Трампа підтримку кампанії з боку російського уряду.

За даними видання New York Times, 9 червня 2016 син Трампа, зять президента США Джаред Кушнер і на той момент глава виборчого штабу Пол Манафорт, зустрілися в “Трамп-тауер” з росіянкою Наталією Весельницькой, яка, ймовірно, пов’язана з Кремлем. Видання пише, що на зустрічі російський адвокат пообіцяла надати компрометуючу інформацію на Хілларі Клінтон.