В Ізраїлі обстріляли автобусну зупинку

Сім осіб поранені



На Західному березі річки Йордан недалеко від єврейського поселення Офра палестинці відкрили вогонь з автомобіля з ізраїльтян, які стояли на автобусній зупинці, сім осіб поранені.

“В прес-службі “новинної служби корпорації “Кан” говориться, що з рухомої машини був відкритий вогонь по стоять на “тремпиаде” людям. Момент теракту був зафіксований камерами спостереження, встановленими поруч із в’їздом в Офру. На відео з камер спостереження можна побачити, як біля зупинки зменшує швидкість білий автомобіль, з якого ведеться стрілянина по людях”, – сказано в повідомленні.

Жителі селища повідомляють, що за кілька хвилин до теракту на “тремпиаде” закінчилася церемонія запалювання свічок у пам’ять про мешканця селища, який загинув в автомобільній аварії.

За даними служби швидкої допомоги “Маген Давид Адом”, в результаті цього нападу були поранені семеро людей. 21-річна жінка, яка перебуває на сьомому місяці вагітності, отримала важке поранення в живіт. Вона була доставлена в лікарню “Шаарей Цедек” в Єрусалимі, де відразу була розпочата операція. Близько 23:30 лікарі клініки повідомили, що були викликані пологи. Дитина жива і знаходиться у відділенні для недоношених дітей. Стан пораненої залишається складним і нестабільним.

Чоловік жінки отримав поранення середньої тяжкості, він також доставлений в лікарню “Шаарей Цедек”. В приймальне відділення цієї ж лікарні доставлені з легкими осколковими пораненнями в ноги дві 16-річні дівчинки.

Ще один чоловік у стані середньої тяжкості був доставлений до лікарні “Адаса Ар а-Цофим”. Лікарі повідомили, що чоловік перебуває у свідомості. У цій же лікарні надається допомога двом 16-річним юнакам з легкими осколковими пораненнями в ноги.

Один з постраждалих, чоловік 22 років, який пізніше був прооперований в лікарні “Адаса Ейн-Керем”. Після проведеної операції стан цього потерпілого визначається як “стабільний, середньої тяжкості до легкого”.

Прес-служба Армії оборони Ізраїлю повідомила, що військовослужбовці відкрили вогонь по автомобілю, однак стріляв вдалося втекти. Ведеться розшук терориста (терористів або).

10-й канал ізраїльського телебачення з посиланням на палестинські джерела передав, що після теракту біля поселення Офра пошук передбачуваних терористів ведеться на території палестинської села Силуад. Закрито для руху транспорту в обох напрямках КПП біля поселення Бейт-Ель. В окрузі Біньямін розгорнуті блокпости, проводиться вибіркова перевірка транспорту.