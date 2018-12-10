У НБУ пояснили штраф банку Тігіпко за переведення в готівку грошей

Національний банк України, який оштрафував «ТАСкомбанк» Сергія Тігіпка на 6 млн гривень за незаконне виведення 3,9 млрд гривень, діяв в межах своїх повноважень. Про це заявив голова НБУ Яків Смолій в інтерв’ю виданню Vox Ukraine

«Ми діємо в рамках своїх повноважень. Одна з функцій Національного банку – недопущення операцій по відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, які можуть бути використані для фінансування тероризму, зброї масового знищення тощо», — зазначив Смолій.

Як випливає з його слів, якщо відбувається переведення в готівку грошей у великих обсягах щось подібне завжди сприяє тому, що на підозрілі фінанси звернуть увагу в службі фінансового моніторингу.

«Якщо виявляється, що це операції, які створюють ризик для інших вкладників цього банку, Нбу має право застосовувати заходи впливу. Заходи впливу є дискретними, вони мають послідовний характер, і ми їх застосовуємо в залежності від того, який рівень ризиковості операції було виявлено в банку», — заявив глава НБУ.

Смолій підкреслив, що неправильно говорити про те, що регулятор завтра у кого-то відкличе ліцензію. «Все залежить від конкретних операцій, конкретній ситуації, наскільки те, що відбулося або відбувається, несе загрозу самому банку або певної групи клієнтів», — зазначив голова Нацбанку.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «ТАСкомбанк» викупив у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб кредити фізосіб ліквідованого банку «Форум» Вадима Новинського на загальну суму 23,9 млн грн.