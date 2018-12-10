У Франції назвали збиток від протестів “жовтих жилетах”

Протести уповільнюють зростання економіки країни.



З-за масових акцій протестів економіка Франції втратила 0,1% зростання в поточному кварталі. Про це заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

“Останні події призвели до втрати нами 0,1% квартального зростання. Це стосується і зниження добробуту французів”, – сказав французький міністр.

Він також назвав масові акції протестів і заворушень катастрофою для французької торгівлі та економіки.

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У Франції з 17 листопада тривають акції протестного руху так званих “жовтих жилетів”. Активісти виступають проти підвищення цін на паливо, урядової податкової політики в цілому і вимагають відставки Президента і прем’єр-міністра. Особливо масові заворушення сталися в минулу суботу в Парижі.

Згідно з оновленими даними, в результаті протестів чотири людини загинули, понад 700 отримали поранення. Понад 1700 демонстрантів затримані.

Слід зазначити, що уряд Франції пішов на економічні поступки “жовтих жилетах” і відтермінував на рік підвищення цін на паливо і наклав мораторій на підвищення протягом зими тарифів на газ і електроенергію.