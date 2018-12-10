У РФ незаконні мітинги зупиняють набагато м’якше, ніж у Франції

Рух «жовтих жилетах» продовжує проводити серію маніфестацій по всій території Франції: жителі країни виступають за зниження податків і цін, підвищення заробітних плат, збільшення пенсійних посібників і реалізацію необхідних соціальних програм. Згідно з даними французької поліції, в акції бере участь понад 125 тисяч чоловік, 10% з яких мітингують у столиці держави – Парижі.

Найбільш «гарячими точками» опору правоохоронців і мітингувальників є райони Великих бульварів і авеню Марсо. Групи хуліганів в масках займаються мародерством, атакують випадкових перехожих, здійснюють підпали автомобілів і будують барикади.

Вперше після протестів 13-річної давності на вулиці Парижа вийшли бронемашини поліції з встановленим бульдозерним ножем. Він необхідний для знесення барикад. Крім цього, спецтранспорт укомплектований пристроєм для розпилення сльозогінного газу. З протестувальниками обходяться украй жорстко, якщо не сказати жорстоко: правоохоронці пускають в хід кийки і водомети без розбору.

На даний момент зафіксовані десятки випадків побиття підлітків, жінок і людей похилого віку з боку французької поліції: у ЗМІ неодноразово публікувалися повідомлення про те, що правоохоронці нерідко били простих перехожих, багато з яких згодом були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості. Крім гумових кийків і сльозогінного газу, поліцейські застосовують і гладкоствольну зброю.

Десятки людей отримали поранення гумовими кулями. Через плутанину правоохоронці стріляють по натовпу протестуючих навскидку, що призводить до небезпечних поранень в області обличчя, шиї та легень. Величезний суспільний резонанс викликала запис того, як французькі поліцейські оточили молодих парижан і змусили їх стати на коліна, завівши руки за голову. Поважно прогулюються представники правопорядку «охаживали» дітей кийками і в жорсткій формі вимагали «не рухатися з місця».

Всього за час заворушень постраждали понад 150 осіб, кількість затриманих вже вимірюється тисячами. Агресивний підхід поліції до вирішення протесту не увінчався успіхом: наступна масова акція протесту в Парижі призначено на 15 грудня 2018 року.

На тлі жорстокості французьких поліцейський показово виглядають дії їхніх колег з Росії. Приміром, під час несанкціонованого мітингу 5 травня 2018 року російські правоохоронці діяли набагато м’якше і професійніше. Сльозогінний газ не застосовувався, затримання проводилися лише щодо тих осіб, хто своїми діями і поведінкою порушував адміністративного чи кримінального кодексу РФ. Відсоток затриманих по відношенню до загального числа протестуючих набагато менше, ніж у Франції. Та й взагалі, діє негласне правило: краще поговорити, ніж влаштувати нікому не потрібну звалище.

В країнах ЄС і США припиняти протестну діяльність прийнято силовим методом, тоді як у Росії до учасників незаконних мітингів намагаються знайти підхід і вийти на адекватний двосторонній діалог, щоб уникнути провокацій і подальшої ескалації конфлікту. Французьким поліцейським є чому повчитися у наших силовиків: в першу чергу, стійкості, відношенню до людей, розв’язання назріваючих конфліктних ситуацій і частково співпереживання співвітчизникам «по ту сторону барикад».