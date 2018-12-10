Колоніальне мислення

Ми виростили втрачене покоління: 44% молоді з великих міст хоче виїхати за кордон. Якою б не займалися демагогією влади і соціологи, від правди життя не піти: колоніальний тип економіки, коли вивозяться всі солодкі корінці, в обмін на гіркі і неїстівні вершки, спонукає юнаків, обдумывающих життя, прагне за корінцями. Куди витікає всіляке благо – туди думає та людина втекти. Немає великої різниці між рвуться в США латиноамериканськими мігрантами і росіянами, які думають тікати в Європу. Конфігурація фінансових потоків конструює і конфігурацію міграційних пристрастей. У світі є зони, де багато платять за легку роботу. І зони, де мало платять за важку. Людина починає мріяти “хоч тушкою, хоч чушкой” потрапити з обираемой колонії, в якій зруйновані всі системи життєзабезпечення туди, куди стікаються вкрадені у периферії потоки колоніальних благ.

44% молоді з великих міст хотіло б виїхати на ПМЖ за кордон. Про це розповів соціолог і керівник відділу прикладних соціологічних досліджень Левада-центру Денис Волков 9 грудня в Єльцин Центрі під час дискусії «Виїхати не можна залишитися. Молодь у великому місті», передає кореспондент ІА Червона Весна.

Як розповів Волков, 44% молоді великих російських міст хочуть виїхати за кордон жити, 55% — швидше ні, 1% важко з відповіддю. Серед молоді великих міст в Білорусії і на Україні охочих виїхати ще вище — 59% та 56% відповідно. У цілому по Росії не бажають залишатися в країні лише 14% молоді.

Серед головних мотивів виїзду молоді росіяни називають високу якість життя за кордоном, нестабільну економічну ситуацію в країні і бажання забезпечити дітям гідне майбутнє. Схожі відповіді дає білоруська та українська молодь.

Дослідження Левада-центру показало, що лише 31% молоді великих міст дивляться в майбутнє країни спокійно, впевнено. Тільки 5% такої молоді відчувають, що можуть реально впливати на ситуацію в країні, і лише 8% — на ситуацію в місті. Серед країн, на які Росія могла б орієнтуватися, молоді люди вибирають в першу чергу Німеччини (26%), Китай (21%) та США (16%).

Доктор соціологічних наук Олена Прямикова розповіла про проведеному в 2016 році опитуванні. Відповідно до нього, в Єкатеринбурзі планують залишитися тільки кожен третій випускник школи (35%) і менше ніж кожен другий випускник коледжу (42%). Одночасно з цим, кожен третій випускник ще не вирішив, що він буде робити після закінчення навчання.

Нагадаємо, 7 грудня 2018 року про проблеми російської молоді розповіли на з’їзді «Єдиної Росії». На думку члена Центрального штабу ” Молодої Гвардії «ЄР» Юлії Перегудовой, у молоді є «тренд на саморозвиток», «запит на чесність і справедливість», «запит на відкритий Інтернет, без обмежень і заборон».

А в листопаді 2018 року глава департаменту молодіжної політики Свердловської області Ольга Глацких заявила громадянам, що «держава вам нічого не має».

Керівництво нашої країни за більш ніж 25 років так і не змогло запропонувати молодим людям образ майбутнього і реальну соціальну захищеність. Заради чого молодий чоловік повинен залишатися в країні? Заради того, щоб отримувати зарплату в 20 тисяч рублів і вислуховувати, що держава не просило його батьків народжувати? Заради того, щоб кожен день їздити на обшарпаному громадському транспорті і дивитися на будинки з потрісканою штукатуркою? А адже є інтернет, є голлівудські фільми. Боже мій, як там все красиво, стильно і динамічно!

Можна залишитися в країні, щоб зробити її краще. Але як показують дані опитувань, молодь не відчуває, що в силах на щось вплинути. І немає високих ідеалів, які переконали б не шукати, де трава зеленіша. Навіщо надриватися і примножувати багатства країни? Щоб ними користувалися Чубайси з Медведевыми, а ветерани ВВВ продовжували догнивати в старих сараях?

Цю проблему не вирішити вливанням грошей на молодіжну політику з федерального бюджету. Щоб молодь захотіла залишитися в Росії, потрібна кардинальна зміна вектора розвитку країни.