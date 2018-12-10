Чверть лікарів зізналися, що їх змушують нав’язувати пацієнтам платні послуги

Чверть опитаних ЗНФ лікарів державних клінік отримували від керівництва розпорядження пропонувати пацієнтам платні медичні послуги. Про це повідомляє РБК.

На питання «чи Відомі вам випадки нав’язування додаткових платних медичних послуг пацієнтам?» ствердно відповіли 19,8% опитаних. Як пояснили в ЗНФ, питання стосувалося ситуацій, коли пацієнту при отриманні безкоштовної медичної допомоги нав’язували платні аналізи, дослідження і т. д.

В реальності кількість лікарів, від яких вимагають пропонувати платні медпослуги, швидше за все, вище, вважає співголова профспілки працівників охорони здоров’я «Дія» Андрій Коновал. «Це дуже поширене явище, пов’язане з нестачею фінансування. Причина — необхідність у що б то не стало виконати травневі укази президента по зарплаті лікарів. Крім зарплат, лікарні повинні витрачати гроші на ліки та обладнання», — пояснив Коновал.

Про те, що лікарів, від яких вимагають надавати платні медичні послуги, більше, ніж зазначено в опитуванні ЗНФ, сказав і президент Ліги захисників пацієнтів Олександр Саверський. «Це загальний тренд. Ніякої прямої заборони на надання платних послуг немає, хоча безкоштовна медична допомога гарантується Конституцією», — підкреслив він.

Частка платних медичних послуг у державних лікарнях і поліклініках у 2018 році зросла, вважають 57,6% опитаних ЗНФ медиків. Протилежної думки дотримується 7,2%, інші вважають, що нічого не змінилося. У 2017 році про зростання обсягу платних послуг повідомили 62,2% лікарів, а 30,3% висловили впевненість, що він залишився на колишньому рівні.

За даними Росстату, в 2016 році ринок платних медпослуг (всіх, а не тільки в державних медустановах) склав 572 млрд руб. Інформацію по 2017 році Росстат поки не розмістив. Обсяг платної медичної допомоги на душу населення зростає рік від року: 3248 руб. в 2014 році, 3609 руб. — в 2015-му і 3903 руб. — у 2016-м

Причини зростання об’єму платної допомоги в державних клініках — кадровий дефіцит і низькі тарифи ОМС, вважають в ЗНФ. Вони окремо запитали лікарів, є тарифи ОМС достатніми. Ствердно на це запитання відповіли 15,6%. Ще 20,7% вагалися з відповіддю, а решта 63,7% вважають, що тарифи надто низькі.

Особливо проблема з тарифами помітна в селах, зазначив директор фонду незалежного моніторингу медичних послуг і охорони здоров’я людини «Здоров’я» Едуард Гаврилов. «Тарифи сільської медичної організації в середньому на 20-25% нижче порівняно з тарифами лікування аналогічних захворювань у міських медичних організаціях», — розповів він.

Лікарі зазначили в опитуванні і недотримання термінів очікування проведення діагностичних досліджень. Так, 53,4% опитаних стверджують, що не дотримуються терміни очікування рентгенологічних, включаючи мамографію, ультразвукових і функціональних досліджень, а 59% говорять про те, що доводиться більше покладеного чекати комп’ютерну та магнітно-резонансну томографію та ангіографію.

Ще 45,8% опитаних лікарів прийшли до висновку, що рівень якості медичної допомоги в комерційних клініках вище, ніж у державних. 37,5% медиків впевнені, що якість допомоги в комерційних і державних лікарнях однаково.