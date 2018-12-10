Китай по-тихому прибирає до рук Україну

Антимонопольний комітет України схвалив покупку української фондової біржі ПФТС. Покупцем виступила китайська товарна біржа «Bohai Commodity Exchange». Про це повідомив президент Українського аналітичного центру Олександра Охріменка, додавши, що після операції китайці отримають повний контроль над ПФТС.

Провідні світові біржі, Нью-Йоркська, Токійська, Лондонська, мають колосальний вплив на політику та економіку. І хоча українські біржі не можуть цим похвалитися, в масштабах країни, де зіткнулися інтереси трьох світових держав, ПФТС можна вважати дієвим важелем впливу на локальну ситуацію.

За підсумками 2017 року сукупний обсяг біржових контрактів ПФТС склав 64,3 мільярда гривень, а переважна їх більшість, 57 мільярдів гривень, довелося на держоблігації.

Примітно, але поки російський бізнес поступово йде з України, раніше деяка частина акцій української біржі була викуплена якраз у російського інвестора, Китай вирішив не тільки відповісти економічної експансії США на дальніх підступах, але і прибрати до рук напівзруйновані галузі України фактично за безцінь.

Китайці прагнуть отримати в своє розпорядження виробничі потужності та сектори АПК. Раніше «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» бізнесмена Ван Цзиня намагалася викупити контрольний пакет акцій «Мотор Січ», проте угода, не без допомоги західних кураторів, була заблокована, незважаючи на серйозні борги колись промислового гіганта.

Тим не менш, таких загрузли в боргах підприємств і навіть цілих галузей на Україні вистачає. Власне, на фоні закону про вільну торгівлю сільгоспземлями китайці вже поклали око на 100 Гектарів українських земель. Інтерес проявляють до ферм, переробних потужностей, лінійними портовим елеваторам, млинів, комбікормових та круп’яних заводів і багато чому іншому.