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Смертельне ДТП у Словенії: мікроавтобуси зіткнулися з України

10.12.2018

Смертельное ДТП в Словении: столкнулись микроавтобусы из УкраиныЗагинула 63-річна громадянка України.

Вчора в Словенії, між населеними пунктами Чентиба і Долина, на автомагістралі Помурье, зіткнулися два мікроавтобуси на українській реєстрації. Про це повідомляє Lendavainfo.

Як передає місцеве видання, перший мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зупинився на узбіччі з-за поломки, а другої такої ж марки врізався в нього ззаду.

В результаті ДТП, загинула 63-річна громадянка України. Щонайменше троє пассажирова отримали травми.

За попередніми даними, травми у постраждалих незначні. Їх життю нічого не загрожує.

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