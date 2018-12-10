Смертельне ДТП у Словенії: мікроавтобуси зіткнулися з України

Загинула 63-річна громадянка України.



Вчора в Словенії, між населеними пунктами Чентиба і Долина, на автомагістралі Помурье, зіткнулися два мікроавтобуси на українській реєстрації. Про це повідомляє Lendavainfo.

Як передає місцеве видання, перший мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter зупинився на узбіччі з-за поломки, а другої такої ж марки врізався в нього ззаду.

В результаті ДТП, загинула 63-річна громадянка України. Щонайменше троє пассажирова отримали травми.

За попередніми даними, травми у постраждалих незначні. Їх життю нічого не загрожує.