150 держав підписали Глобальний міграційний пакт

У церемонії брала участь Ангела Меркель



Представники більш ніж 150 держав сподписали Глобальний пакт про безпечного, упорядкованого та регульованої міграції, який вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами. Про це повідомляє Deutsche Welle.

“Країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один з одним в цілях зниження нелегальної міграції”, – наголошується в повідомленні.

У церемонії підписання документа в марокканському Марракеші брала участь канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона назвала міграційний пакт великої віхою в міжнародній політиці щодо мігрантів. “Цей пакт ясно оголошує боротьбу нелегальній міграції та контрабанді нелегалів. Міграція – природний процес, і якщо він легальний, то це – хороша справа. Трудова міграція сприяє процвітанню і в Німеччині”, – сказала Меркель.

Канцлер підкреслила, що окремі країни не можуть вирішити проблему нелегальної міграції в поодинці, для цього необхідно міжнародне співробітництво. “Глобалізація може стати людяною лише в тому випадку, якщо всі країни світу будуть мати справедливі можливості для розвитку”, – зазначила Меркель.

Деякі країни ЄС, в тому числі Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційній пакту ООН. У Бельгії через відношення до міграційній пакту розпалося уряд.

США навіть не брали участь у конкретних переговорах по розробці цього документа. Ізраїль і Австралія також негативно ставляться до міграційній пакту ООН. Праві популісти з партії Альтернатива для Німеччини заявили, що цей документ не проводить відмінності між нелегальними і легальними мігрантами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що міграційний пакт не має юридично зобов’язуючої сили. “Це не договір, тому він не підлягає підписанню і ратифікації”, – сказав Гутерреш у відповідь на побоювання ряду країн з приводу того, що вони можуть втратити національний суверенітет.

Генсек ООН, однак, зазначив, що прийняття міграційного пакту необхідно, щоб встановити єдині мінімальні стандарти поводження з мільйонами мігрантів у всьому світі.