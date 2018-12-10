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150 держав підписали Глобальний міграційний пакт

10.12.2018

150 государств подписали Глобальный миграционный пактУ церемонії брала участь Ангела Меркель

Представники більш ніж 150 держав сподписали Глобальний пакт про безпечного, упорядкованого та регульованої міграції, який вперше встановлює загальносвітові стандарти поводження з трудовими мігрантами. Про це повідомляє Deutsche Welle.

“Країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один з одним в цілях зниження нелегальної міграції”, – наголошується в повідомленні.

У церемонії підписання документа в марокканському Марракеші брала участь канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Вона назвала міграційний пакт великої віхою в міжнародній політиці щодо мігрантів. “Цей пакт ясно оголошує боротьбу нелегальній міграції та контрабанді нелегалів. Міграція – природний процес, і якщо він легальний, то це – хороша справа. Трудова міграція сприяє процвітанню і в Німеччині”, – сказала Меркель.

Канцлер підкреслила, що окремі країни не можуть вирішити проблему нелегальної міграції в поодинці, для цього необхідно міжнародне співробітництво. “Глобалізація може стати людяною лише в тому випадку, якщо всі країни світу будуть мати справедливі можливості для розвитку”, – зазначила Меркель.

Деякі країни ЄС, в тому числі Австрія, Польща, Словаччина і Чехія відмовилися приєднатися до міграційній пакту ООН. У Бельгії через відношення до міграційній пакту розпалося уряд.

США навіть не брали участь у конкретних переговорах по розробці цього документа. Ізраїль і Австралія також негативно ставляться до міграційній пакту ООН. Праві популісти з партії Альтернатива для Німеччини заявили, що цей документ не проводить відмінності між нелегальними і легальними мігрантами.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що міграційний пакт не має юридично зобов’язуючої сили. “Це не договір, тому він не підлягає підписанню і ратифікації”, – сказав Гутерреш у відповідь на побоювання ряду країн з приводу того, що вони можуть втратити національний суверенітет.

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Генсек ООН, однак, зазначив, що прийняття міграційного пакту необхідно, щоб встановити єдині мінімальні стандарти поводження з мільйонами мігрантів у всьому світі.

 

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