Прем’єр Британії скасувала голосування про вихід з ЄС

Зараз не час голосувати



Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей скасувала в парламенті голосування по темі Brexit. Про це пише The Independent.

Як повідомляє видання, сьогодні вранці Мей терміново скликала кабінет міністрів, на якому, очевидно, обговорювалося голосування за Brexit, а потім і зовсім скасувала його.

Є ймовірність, що уряд все ж наполягатиме на голосуванні завтра ввечері. Парламент також може повернутися до цього питання на наступному тижні або навіть на початку січня.

Крайній термін для прийняття рішення парламентом Британії – 21 січня.

Наприкінці листопада у ЄС заговорили про скасування Brexit і про проведення другого референдуму. Незадовго до цього кілька британських міністрів з-за виходу країни з ЄС навіть подали у відставку. Пізніше в Євросуді розпочалися обговорення по зупинці Brexit: відповідно до статті 50 Лісабонського договору за Британією залишалося право в односторонньому порядку зупинити вихід з ЄС.

Також повідомлялося, що недавно Мей не відповіла прямо на питання про існування у неї плану “В” на випадок провалу її угоди з парламентом. Вона уточнила, що британські парламентарії можуть проголосувати за її угода про вихід з ЄС, вийти зі спільноти без угоди або взагалі відмовитися від Brexit.