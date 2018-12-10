Українцям підвищили тарифи на тепло

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) підвищила тарифи на тепло у зв’язку з урахуванням зростання цін на газ на 23,5%. Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 10 грудня, повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».

Так, на сьогоднішньому засіданні були розглянуті тарифи для 18 з 26 постачальників, а 11 грудня розглянуть тарифи для решти 8 ліцензіатів.

Як уточнила голова НКРЭКУ Оксана Кривенко на своїй сторінці в Facebook, планований термін набрання чинності скоригованих тарифів — 1 січня 2019 року.

Так, комісія прийняла наступні рішення:

— відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу — 23,5%;

— для споживачів бюджетної сфери вдалося знизити тарифи до 22%;

— вартість електричної енергії для населення поки залишилася незмінною;

— бюджетом передбачено захист уразливих споживачів, тому платіжка соціально-вразливих споживачів не змінилася;

Згідно з опублікованою Кривенко інфографіці, в середньому тариф для населення зросте на 12%-24%.

Раніше повідомляв, що в Києві тарифи на газ для населення, які почали діяти з 1 листопада цього року, зросли на 22,8%.

Нещодавно українцям роз’яснили нові правила оплати комуналки.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує, що до 2021 року житлово-комунальні тарифи будуть дорожчати кожен рік, на різні види послуг від 10 на 22%.