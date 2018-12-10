США покривають 57% глобального ринку.

США продовжують домінувати в міжнародній торгівлі зброєю, випереджаючи свого найближчого конкурента Росію на 184,9 мільярдів доларів.

Згідно з ним, виробники озброєнь в Росії за рік продали продукції на 37,7 мільярдів доларів. В цей час, їхні американські конкуренти продали зброї на 222,6 мільярдів. Таким чином, успіхи оборонної промисловості США в шість разів більше, ніж у Росії.

Однак, експерти помітили, що в минулому році російська продаж зброї зросла на 8,5%, у той час як американська – лише на 2%. Великобританія, яка колись займала друге місце в світі, тепер поступилася Росії в глобальному рейтингу.

Загалом, на російську оборонну промисловість припадає 9,5% від загального виробництва 100 експортерів зброї у світі. США покривають 57% глобального ринку.