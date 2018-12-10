Макрон оголосив у Франції надзвичайний стан

Він зажадав від уряду і парламенту перебудувати їх роботу.

Французький лідер Еммануель Макрон в телевізійному зверненні до громадян фактично оголосив у Франції надзвичайне економічне становище.

«Я сьогодні фактично оголошую про надзвичайний економічний стан в країні. Необхідно підтримати економіку, необхідно підтримати освіту, ту молодь, яка хоче вчитися і жити вільними людьми», – сказав він.

За його словами, з 2019 року мінімальний розмір оплати праці у Франції зросте на €100.

«Мінімальний розмір оплати праці зросте на €100 на місяць, починаючи з травня 2019 року. Крім того, починаючи з 2019 року не будуть обкладатися податками і соціальними платежами понаднормові години роботи. Крім того, буде встановлена в кінці року, спеціальна премія для співробітників, що не обкладається ані податками, ані соціальними платежами», – додав він.