Дональд Туск вирішив скликати саміт ЄС: названа причина

Основним проблемним моментом для Лондона залишається питання про кордон.

Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Європейський Союз не буде “переглядати угоду щодо виходу Великобританії з блоку, включаючи спірну норму про ірландської кордоні.

За його словами, питання Brexit буде піднято на засіданні Європейської ради в Брюсселі в четвер.

“Я вирішив скликати саміт ЄС з Brexit в четвер. Ми не будемо переглядати угоду, включаючи backstop [запасний план щодо кордону між Великобританією та Ірландією], але ми готові обговорити, як забезпечити ратифікацію Великобританією. Оскільки час закінчується, ми також обговоримо нашу готовність до сценарію, коли угода не буде прийнята”, – заявив він у Twitter.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей скасувала голосування в парламенті з питання Brexit. Депутати повинні були затвердити угоду про вихід Британії з ЄС, раніше схвалене Брюсселем.

Основним проблемним моментом для Лондона залишається питання про межі між Великобританією і Ірландією (входить до складу ЄС) після Brexit.

Лідери 27 країн-членів ЄС підтримали угоду про вихід Великобританії з блоку. Голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав угоду щодо виходу Великобританії з ЄС “кращої” угодою, на яку Лондон міг би розраховувати.