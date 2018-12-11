“Схопив і потягнув”: на Прикарпатті сталося страшне ПП з ведмедем

На Прикарпатті в Верховинськом районі розлючений ведмідь напав на відвідувачку однієї з баз відпочинку.

Постраждала Катерина Брыкун написала на своїй сторінці в Facebook, що зупинилася з друзями на базі “Християна” у селі Голошино 30 листопада.

“Ситуація з дикими тваринами на базі, виявилася одночасно жорстокої і небезпечної. По території вільно гуляли дикі лисиці, вони забігали в хатину на кухню, вистрибували на крісла, спокійно поїдаючи наші вечері з тарілок. Найсумнішою пам’яткою бази був великий дуже пригнічений ведмідь, який замість того, щоб сопіти собі в барлозі, сидів у тісній, додатково неогородженій клітці, через прути якої він вільно просовував лапу. Жодних попереджувальних таблиць та нагляду не було. Поруч знаходилася дитячий майданчик і вільний вхід від нього до клітки ведмедя”, – розповіла вона.

За словами Брыкун, вона зважилася підійти до клітки, щоб зняти відео і спробувати вирішити ситуацію з твариною.

“Дикий звір сприйняв мене, як одну з двоногих, які знущаються над ним. Або може просто був голодний. Одним словом, мотивів напасти на мене у нього було достатньо і клітка в цьому йому на заваді не стала. Ми підійшли приблизно на метр до клітини, і у ведмедя стався різкий напад агресії. Він схопив мене за куртку і потягнув у клітку, хапаючи за руку, голову та волосся”, – уточнила постраждала.

Вона додала, що власники бази не писали і не дзвонили після інциденту, а також не відреагували ні на які запити.

“Єдина жінка, яка була на місці, не змогла нам показати жодних документів на ведмедя. З цієї ситуації можна зробити висновок, що ніякий ветеринар ніколи не бачив цих тварин, а тварини не бачили ветеринарів і ніяких щеплень їм не робили. Контактів та імен власників або інших відповідальних осіб отримати не вдалося до цих пір”, – підкреслила вона.