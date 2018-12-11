У США заявили про контакти оточення Трампа з росіянами

Трамп отримував різні пропозиції від російської сторони.

Принаймні 14 людей з оточення президента США Дональда Трампа контактували з росіянами протягом виборчої кампанії та інавгурації. Цей факт встановив спецпрокурор Роберт Мюллер в ході “російського” розслідування.

У виданні відзначили, що Трамп отримував різні пропозиції від російської сторони. Зокрема, йшлося про можливе співробітництво у сфері бізнесу та нерухомості, пропонувався “компромат” проти його політичних соратників, а також були пропозиції щодо зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

“У цілому, як свідчать відкриті запису та інтерв’ю, росіяни виходили на мінімум 14 осіб, пов’язаних з Трампом під час кампанії”, – наголошується в повідомленні.

У свою чергу екс-посол США в Росії Майкл Манафорт назвав цей факт “нетиповим”, зазначивши, що “кількість контактів, і їх характер досить екстраординарні”.

Оскільки спецпрокурор Мюллер заявив про те, що не поспішає розкривати результати розслідування, The Washington Post припустили, що жоден з встановлених 14 контактів не привів до співпраці американської і російської сторін.

У виданні відзначили, що Трамп нібито неодноразово звертався” до Росії напряму, поки був кандидатом у президенти. Зокрема, в липні 2016 року в ході прес-конференції він заявив:

“Росія, якщо ви слухаєте, я сподіваюся, що ви зможете знайти 30 тисяч зниклих електронних листів”.

Мова йшла про листи, які нібито були в розпорядженні іншого кандидата – Хіларі Клінтон.

У розслідуванні Мюллера підкреслили, що саме в той день російська сторона зробила першу спробу проникнути на сервери команди Клінтон з метою оприлюднити вищезазначені листи.

Також у виданні нагадали, що про участь Росії в американських виборах заявив російський дипломат Сергій Рябков. Він зазначав, що партнери Трампа підтримували контакти з російським урядом.

У відповідь на заяву Рябкова тодішня прес-секретар американського президента Хоуп Хікс відзначала, що “цього ніколи не було”.

Також не підтвердив інформацію про будь-які зв’язки з російською стороною Трамп, заявивши: “Я не маю нічого спільного з Росією. Наскільки мені відомо, жодна людина, з яким я маю справу, не має”.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про те, що його рейтинги штучно занижені через проведення спецпрокурором Робертом Мюллером так званого “російського” розслідування про втручання в процес виборів.