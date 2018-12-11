Дитяче Євробачення 2019 прийме одна з “сусідок” України

Країна дебютує як господар.

Директор державного Польського телебачення Яцек Курський заявив, що в 2019 році приймати пісенний конкурс “Дитяче Євробачення” буде Польща. Про це повідомляє польський телеканал TVP.

“З гордістю оголошуємо про те, що господарем наступного конкурсу Євробачення буде … Польща! Це буде дебют Польщі в якості організатора конкурсу з моменту його заснування в 2003 році”, – йдеться в повідомленні телеканалу.

Джон Ола Санд, директор телевізійних заходів Європейського мовного союзу, сказав: “Ми раді можливості оголосити Польщу приймаючою стороною майбутнього заходу, а TVP – офіційним мовником Євробачення-2019. У зв’язку з цим я знову хотів привітати Роксану Вегиель з її вражаючою перемогою в цьому році. Завжди цікаво, коли конкурс проходить у країні, яка дебютує як господар. Ми з нетерпінням чекаємо бачення, яке Telewizja Polska представить при організації цього заходу!”.