Поліцейських Абу-Дабі пересадили на верблюдів

Патрулі працюватимуть в пустелі і в містах



У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Абу-Дабі створять спеціальні поліцейські патрулі, які будуть переміщатися на верблюдах.

Такий крок, вважають в поліції, не лише посилить безпеку, але і є частиною арабських традицій, повідомляє Gulf News.

“Поліція пройшла навчання у відповідності з кращими стандартами для виконання своїх громадянських обов’язків по запобіганню злочинам та спілкування з населенням”, – заявив глава поліції Абу-Дабі.

Нові патрулі працюватимуть не тільки в пустелі, але і в містах.