Москва прощається з правозахисницею, головою МГГ Людмилою Алексєєвої

В Центральному будинку журналіста в Москві проходить прощання з правозахисницею Людмилою Алексєєвої, яка багато років очолювала найстарішу правозахисну організацію Росії Московська Гельсінкська група (МГГ). Як повідомляє “Комерсант”, перші ряди в залі займають співробітники іноземних дипмісій.

Нагадаємо, давній соратник Алексєєвої, голова руху “За права людини” Лев Пономарьов, позбавлений можливості попрощатися з колегою з-за адміністративного арешту у 16 діб. У понеділок суд відмовився призупинити або скасувати арешт, щоб він міг відвідати панахиду. Суддя визнав, що Алексєєва не є достатньо близьким для Пономарьова людиною.

Одним з перших на церемонію прийшов спікер Держдуми В’ячеслав Володін. “Людмила Михайлівна присвятила себе служінню людям, надання допомоги тим, хто її потребував. Вона любила Росію: у неї було своє бачення і розуміння, якою має бути країна. Захист прав людини була для неї головною справою життя, визначала її помисли і вчинки”, – сказав голова Держдуми, якого цитує “Інтерфакс”.

На прощання також прибули екс-депутати Держдуми Геннадій і Дмитро Гудковы, голова Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов. У почесній варті поруч з труною Алексєєвої стоять колишній депутат Держдуми Валерій Борщов, сенатор Володимир Лукін, екс-уповноважений з прав людини в Москві Олександр Музикантський, телеведучий Микола Сванідзе та голова Історико-просвітницького правозахисного товариства “Меморіал” Ян Рачинський.

Держдеп США висловив співчуття у зв’язку зі смертю Людмили Алексєєвої, назвавши її однією з найбільших правозахисниць в світі. Як говориться в письмовій заяві заступника прес-секретаря держдепу Роберта Палладіно, яке цитує ТАСС, Алексєєва до останніх днів “відстоювала людську гідність, надихала і наставляла кілька поколінь цивільних активістів в своїй рідній країні”. Від особи держдепу США Палладіно висловив глибокі співчуття синові Людмили Алексєєвої, її онукам і правнукам, а також колегам по правозахисного співтовариства Росії.

Президент Польщі Анджей Дуда посмертно нагородив російську правозахисницю Людмилу Алексєєву кавалерським хрестом Ордена заслуг перед Республікою Польща. Як повідомили РІА “Новости” в МЗС республіки, ця нагорода є вищою для іноземців.

З польської сторони у жалобних заходах візьме участь міністр (глава канцелярії президента) Міхал Дворчик, який покладе вінок, а також зачитає лист із співчуттями від прем’єр-міністра Матеуша Моравецького.

Орден Заслуг перед Республікою Польща є найвищою нагородою за видатні заслуги в справі зміцнення міжнародного співробітництва і розвитку взаємин між народами. Орденом нагороджуються іноземні громадяни та особи польської національності, що проживають за кордоном, які своєю діяльністю зробили видатний внесок у галузі міжнародного співробітництва і розвитку зв’язків Польщі з іншими державами і націями. Рішення про нагородження приймається президентом Республіки Польща за поданням міністерства закордонних справ.

Церемонія прощання з Алексєєвої триватиме до 13:00, РИА “Новости” веде пряму трансляцію церемонії. Як очікується, попрощатися з правозахисницею приїде і президент Росії Володимир Путін. Людмила Алексєєва буде кремований на Троєкуровському кладовищі, її прах поховають в сімейній могилі.

За даними Telegram-каналу Daily Storm, біля Центрального будинку журналістів зібрався натовп представників ЗМІ та людей, які прийшли попрощатися з Алексєєвої. З боку Нікітського бульвару поставили металодетектори, по всьому периметру чергують співробітники ФСО. Одним з учасників церемонії став блогер Олексій Навальний.

Раніше стало відомо, що прощання з Людмилою Алексєєвої в Будинку журналіста в Москві 11 грудня пройде при підвищених заходах безпеки, акредитацією ЗМІ займається ФСО. Спочатку повідомлялося, що вимога заповнити сувору анкету поширюється на всіх відвідувачів, пізніше в МГГ уточнили, що воно стосується тільки журналістів.

Глава МГГ померла увечері в суботу в палаті московської міської клінічної лікарні N15 на 92-му році життя.

У 1976 році МГГ взяла на себе контроль за виконанням гуманітарних статей Гельсінських угод 1975 року, згідно з якими радянське керівництво зобов’язалося дотримуватися міжнародних стандартів у галузі прав людини. Група приймала від громадян СРСР інформацію про порушення Гельсінкських угод, щоб складати на цій основі свої документи і доводити їх до відома громадськості та урядів інших держав.

З перших днів створення МГГ в радянській пресі розгорнулася кампанія погроз, наклепів проти неї. У лютому 1977 року почалися арешти правозахисників, в тому ж році Людмилі Алексєєвої довелося емігрувати в США.

За кордоном Алексєєва вивчала дисидентський рух, співпрацювала з “Радіо Свобода” і радіостанцією “Голос Америки”, друкувалася в різних виданнях і консультувала правозахисні організації. У 1993 році повернулася в Росію, а через три роки очолила МГГ.

Алексєєва входила в кілька складів президентської Ради з прав людини. Вже в похилому віці правозахисниця неодноразово брала участь у мітингах на Тріумфальній площі в підтримку 31-ої статті Конституції, за свободу зібрань разом із засновником “Іншої Росії” Едуардом Лимоновим. У 2009 році Алексєєву, якій тоді було 82 роки, ОМОН затримав.

Алексєєва – володарка численних нагород за правозахисну діяльність, серед них премія імені Андрія Сахарова за 2009 рік, премія Human Rights First, премія імені Вацлава Гавела. Також нагороджена орденом Почесного легіону, командорським хрестом ордена “За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина”. У грудні 2017 року президент РФ Володимир Путін вручив Алексєєвої Державну премію за видатні досягнення у сфері правозахисної діяльності.