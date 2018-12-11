Бідна Росія

Влада рапортує про зростання зарплат, однак приховати кричущу нерівність стає все складніше.

На замовлення офіційного складено і оприлюднено зарплатний рейтинг російських регіонів. На основі, звісно, не менш офіційні дані Росстату. Здогадуючись, що отримана картина сильно не сподобається публіці (і справді, досить читання матеріалу, коротко излагающему підсумки цього дослідження, «дислайков» поставлено вдесятеро більше, ніж «лайків»), втішно повідомляє, що «очікується поліпшення», і що турботами вищого начальства «нерівність буде скорочуватися».

Пробачимо публикаторам ці обов’язкові слова і візьмемо все корисне, що вони надали. Джерело в них, повторю, не якісь власні дослідження, а дані держстатистики. Тим цікавіше подивитися, у що ці дані перетворюються після деякої обробки.

Росстат зазвичай оперує так званої середньомісячної нарахованої зарплати працівників організацій. У січні—жовтні вона склала 42,3 тис. руб. Саме ці цифри звучать з усіх казенних трибун.

Зменшимо цю суму на 13% (у звіті фігурують гроші, одержувані працівниками на руки після відрахування ПДФО). Отримаємо 36,8 тис. руб.

Але це тільки перший крок. Укладачі звіту використовують не середньоарифметичну зарплату, а два різновиди медіанної (і це абсолютно правильно).

У середньому по Росії за минулий частина 2018 року медіанна зарплата (тобто знаходиться точно посередині — у половини одержувачів вона менше, більше половини) склала 26,9 тис. руб. Це майже на 10 тис. менше тієї «середньої», якою козиряє начальство.

А по кожному з восьми десятків наших регіонів повідомляє про медианном діапазоні зарплат, тобто в яких межах знаходяться заробітки тієї половини найманих працівників, яка вище чверті найбільш низькодохідних і нижче чверті найбільш високодохідних. У цілому по Росії вийшов такий розклад: 17 тис. — 44 тис. тобто кожен четвертий працівник заробляє менше 17 тис., і така ж частка зайнятих — більше 44 тис.

Інакше кажучи, основна маса співгромадян отримує на руки менше або набагато менше тих 42 тис. руб., які видаються владою за середній нібито заробіток. І коли вищі чини звеличують себе за величину та зростання зарплат, то загальне роздратування виникає зовсім не на голому місці.

Йдемо далі. Частка тих, кого вважає багатими або хоча б заможними (отримують більше 100 тис.), складає 4,4% в цілому по Росії, а частка визначених в якості бідних (отримують 15 тис. і менше) — 20,1%. Погодьтеся, що люди, які живуть з сім’єю на п’ятнадцятитисячний або ще більш скромний заробіток, дійсно дуже бідні. Вони отримують (офіційно, принаймні) від 10 тис. (МРОТ мінус ПДФО) до 15 тис. на місяць.

При цьому виявлені кілька мільйонів заможних і багатих ніякого монолітного класу не складають. Один заробляє сотні тисяч каторжною працею на нафтопромислах в далеких краях, де погано жити і все коштує дорого. Іншому видають кілька сотень тисяч за неробство і кнопконажимание в теплій і затишній Держдумі.

Розхожі рецепти збагачення бідних (підвищити МРОТ) і приборкання багатих (ввести прогресивний прибутковий податок) не можуть нічого серйозно змінити.

МРОТ вже підняли до рівня масових офіційних зарплат у бідних регіонах — а саме там концентрується більшість соціально незахищених громадян. Скільки-небудь серйозне подальше його підвищення призведе до звільнень і махінацій. При цьому за рамками всіх підрахунків залишаються «сірі» заробітки. Вони відіграють важливу роль і в бідних краях, і багатих. Нинішнє потужний наступ державних служб на цей сектор зайнятості дещо дає скарбниці, але набагато більше забирає у людей, позбавляючи їх можливості чесно і з користю для інших заробляти, нехай і не ділячись з владою. Особливо нищителі цей удар для російської глибинки, де можливостей для офіційного працевлаштування незрівнянно менше, ніж у мегаполісах.

Що ж до прогресивного податку на привілейовані стани, то чим людина привилегированнее, тим менше значення має для нього формальна зарплата. Всілякі блага він отримує просто як додаток до посади. Не дарма високооплачувані системні плакальники за народ, закликають ввести прогресивну шкалу, мовчать про цих прихованих блага, від яких самі не збираються відмовлятися ні в якому разі.

І, нарешті, про регіональні контрасти. Тут нічого сенсаційного нам не повідомили.

Найбагатшим, природно, виявився Ямало-Ненецький автономний округ (частка отримують більше 100 тис. — 27%, частка отримують 15 тис. і менше — 1,5%, медіанний діапазон заробітків 45-107 тис.) Вся перша десятка — віддалені, нафто-газо-алмазовидобувні і дорогі для проживання регіони, а також Москва (18% багатих, 3% бідних, медіанний діапазон заробітків 33-80 тис.) У другому і третьому десятках — Петербург, Московська і Ленінградська області, регіони Північно-Заходу, автономії і губернії Поволжя, кілька уральських областей. У кінці списку — північнокавказькі автономії та області російської глибинки. Ось, наприклад, Псковська: 0,6% багатих, 37,1% бідних, медіанний діапазон заробітків 12-28 тис.

Контрасти були і залишаються колосальними. Лінії поділу в нашому архаїчному суспільстві відбуваються не тільки між станами, але і між регіонами. Причина — зацикленість системи на продаж сировини, що видобувається лише в декількох краях гігантської країни, і вертикальне пристрій влади, завдяки якому добре живуть ті, хто дислоковано близько до верхнім її ланкам, і погано — ті, хто внизу. У такій ситуації ніякі припарки, ніяка казенна «боротьба з бідністю» не можуть допомогти в принципі.

Опубліковані розклади офіційних заробітків — виразне, але дуже неповне зображення того, як у нас все влаштовано. Це лише краєчок дбайливо вибудуваного нерівності, яке нав’язане країні феодально-охоронної машиною.